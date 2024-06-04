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Бакальчук предложила передать маркетплейсам функции налогового агента

Бакальчук предложила передать маркетплейсам функции налогового агента - 04.06.2024, ПРАЙМ

Бакальчук предложила передать маркетплейсам функции налогового агента

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук выступила с предложением передать маркетплейсам функции налогового агента в дополнение к прогрессивной шкале НДС. Она... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:27+0300

2024-06-04T14:27+0300

2024-06-04T15:17+0300

экономика

ндфл

татьяна бакальчук

субъекты мсп

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук выступила с предложением передать маркетплейсам функции налогового агента в дополнение к прогрессивной шкале НДС. Она полагает, что реализация данной идеи поддержит субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил РБК. Она задалась вопросом, что должно быть сделано для развития МСП и повышения конкурентоспособности. По ее мнению, для этого нужно создать некий тандем бизнеса и государства. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБакальчук считает, что прогрессивная шкала НДС позволит участникам рынка с низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом. При этом малый и средний бизнес почти полностью отдает свой бухгалтерский, налоговый и кадровый учет на аутсорсинг, что создает "прослойку" посредников и расходы для предпринимателей растут. Она призвала максимально упростить налоговые и административные условия для субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы издержки выхода на рынок не становились непомерным бременем. Бакальчук считает, что налоговая нагрузка должна повышаться с ростом возможностей бизнеса.Глава Wildberries отметила, что помочь бизнесу может уменьшение нагрузки в виде подачи налоговой отчетности и автоматический расчет налогов, в том числе налаживание автоматического канала обмена данными между бизнесом и государством.По словам Бакальчук, Wildberries уплатила более 78,5 миллиарда рублей налогов за прошлый год."Если рассматривать тот факт, что Wildberries — это цифровая платформа, в рамках которой сотни тысяч продавцов создали на ней свой бизнес и активно ведут всю свою деятельность именно на ней, тоже платят налоги, то совокупно эта сумма будет кратно больше", — добавила она.

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ндфл, татьяна бакальчук, субъекты мсп