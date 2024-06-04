https://1prime.ru/20240604/banki-848814725.html

Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы

Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы - 04.06.2024, ПРАЙМ

Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы

Российским банкам нужно активнее заходить на территории воссоединенных регионов, в том числе и Сберу, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:21+0300

2024-06-04T17:21+0300

2024-06-04T17:21+0300

экономика

россия

банки

валентина матвиенко

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/99/841869938_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23ec35aa1144f8bf1011874ff36a2297.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российским банкам нужно активнее заходить на территории воссоединенных регионов, в том числе и Сберу, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."В прошлом году Сбер "зашёл" в Республику Крым и в Севастополь. Сегодня на полуострове работают уже десятки ваших отделений и банкоматов. Безусловно, приход ведущего банка страны – это важный шаг с точки зрения интеграции регионов. Хотелось бы, чтобы вы как можно скорее приступили к работе и в воссоединённых субъектах", - сказала спикер в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.По словам законодателя, этой темы касался и российский президент, говоря о банковском сообществе.Матвиенко считает правильным тот факт, что, "несмотря на цифровизацию банковского сектора, у Сбера сохраняется самое широкое представительство в регионах, особенно в отдалённых районах". Она полагает, что такие отделения нужно сохранять. В качестве примера Матвиенко привела отделения "Почты России", которыми пользуются граждане во всех регионах.Политик также выразила благодарность российскому финансовому рынку "за поддержку участников специальной военной операции: кредитные каникулы, списание долгов, решение вопросов с комиссиями за перевод или снятие наличных и многое другое". Для российских военнослужащих, для их семей всё это очень важно и нужно, заключила спикер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, валентина матвиенко