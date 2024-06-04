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Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы
Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы - 04.06.2024, ПРАЙМ
Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы
Российским банкам нужно активнее заходить на территории воссоединенных регионов, в том числе и Сберу, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:21+0300
2024-06-04T17:21+0300
2024-06-04T17:21+0300
экономика
россия
банки
валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российским банкам нужно активнее заходить на территории воссоединенных регионов, в том числе и Сберу, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."В прошлом году Сбер "зашёл" в Республику Крым и в Севастополь. Сегодня на полуострове работают уже десятки ваших отделений и банкоматов. Безусловно, приход ведущего банка страны – это важный шаг с точки зрения интеграции регионов. Хотелось бы, чтобы вы как можно скорее приступили к работе и в воссоединённых субъектах", - сказала спикер в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.По словам законодателя, этой темы касался и российский президент, говоря о банковском сообществе.Матвиенко считает правильным тот факт, что, "несмотря на цифровизацию банковского сектора, у Сбера сохраняется самое широкое представительство в регионах, особенно в отдалённых районах". Она полагает, что такие отделения нужно сохранять. В качестве примера Матвиенко привела отделения "Почты России", которыми пользуются граждане во всех регионах.Политик также выразила благодарность российскому финансовому рынку "за поддержку участников специальной военной операции: кредитные каникулы, списание долгов, решение вопросов с комиссиями за перевод или снятие наличных и многое другое". Для российских военнослужащих, для их семей всё это очень важно и нужно, заключила спикер.
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россия, банки, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Банки, Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала банки активнее заходить в новые регионы
Матвиенко: банкам нужно активнее заходить на территорию новых регионов России
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российским банкам нужно активнее заходить на территории воссоединенных регионов, в том числе и Сберу, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В прошлом году Сбер "зашёл" в Республику Крым и в Севастополь. Сегодня на полуострове работают уже десятки ваших отделений и банкоматов. Безусловно, приход ведущего банка страны – это важный шаг с точки зрения интеграции регионов. Хотелось бы, чтобы вы как можно скорее приступили к работе и в воссоединённых субъектах", - сказала спикер в ходе Открытого диалога с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.
По словам законодателя, этой темы касался и российский президент, говоря о банковском сообществе.
Матвиенко считает правильным тот факт, что, "несмотря на цифровизацию банковского сектора, у Сбера сохраняется самое широкое представительство в регионах, особенно в отдалённых районах". Она полагает, что такие отделения нужно сохранять. В качестве примера Матвиенко привела отделения "Почты России", которыми пользуются граждане во всех регионах.
Политик также выразила благодарность российскому финансовому рынку "за поддержку участников специальной военной операции: кредитные каникулы, списание долгов, решение вопросов с комиссиями за перевод или снятие наличных и многое другое". Для российских военнослужащих, для их семей всё это очень важно и нужно, заключила спикер.