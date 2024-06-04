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Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ
Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ
Минтранс США и Федеральное управление гражданской авиации не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полетов на воздушных судах Boeing, а также... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:19+0300
2024-06-04T09:19+0300
2024-06-04T09:19+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минтранс США и Федеральное управление гражданской авиации не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полетов на воздушных судах Boeing, а также игнорируют информацию об обнаруженных дефектах, сообщил RT информатор по делу о нарушениях в компании Эд Пирсон.По его словам, в течение последнего времени из 35 рекомендаций Boeing не выполнил ни одной. "Это сходит им с рук благодаря наличию влиятельных друзей", — сказал он.Пирсон отметил недостаточное число инспекторов на заводе компании, где тысячи людей трудятся в три смены с примерно всего лишь 20 экспертами. Информатор сообщил, что авиапроизводитель умалчивает о неисправностях воздушных судов притом, что в последнее время происходят инциденты с бортами Boeing. Он выразил озабоченность тем, что самолеты, которые через 20 лет будут переданы США в другие страны, могут стать небезопасными при эксплуатации.
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транспорт, сша
Экономика, Транспорт, США
Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ
RT: информатор Пирсон, сообщил, что Boeing игнорирует данные о дефектах
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ.
Минтранс США и Федеральное управление гражданской авиации не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полетов на воздушных судах Boeing, а также игнорируют информацию об обнаруженных дефектах, сообщил
RT информатор по делу о нарушениях в компании Эд Пирсон.
По его словам, в течение последнего времени из 35 рекомендаций Boeing не выполнил ни одной.
"Это сходит им с рук благодаря наличию влиятельных друзей", — сказал он.
Пирсон отметил недостаточное число инспекторов на заводе компании, где тысячи людей трудятся в три смены с примерно всего лишь 20 экспертами.
Информатор сообщил, что авиапроизводитель умалчивает о неисправностях воздушных судов притом, что в последнее время происходят инциденты с бортами Boeing. Он выразил озабоченность тем, что самолеты, которые через 20 лет будут переданы США в другие страны, могут стать небезопасными при эксплуатации.
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