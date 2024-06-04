https://1prime.ru/20240604/boeing-848789018.html

Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ

Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ - 04.06.2024, ПРАЙМ

Boeing игнорирует сообщения о дефектах, сообщили СМИ

Минтранс США и Федеральное управление гражданской авиации не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полетов на воздушных судах Boeing, а также... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T09:19+0300

2024-06-04T09:19+0300

2024-06-04T09:19+0300

экономика

транспорт

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минтранс США и Федеральное управление гражданской авиации не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полетов на воздушных судах Boeing, а также игнорируют информацию об обнаруженных дефектах, сообщил RT информатор по делу о нарушениях в компании Эд Пирсон.По его словам, в течение последнего времени из 35 рекомендаций Boeing не выполнил ни одной. "Это сходит им с рук благодаря наличию влиятельных друзей", — сказал он.Пирсон отметил недостаточное число инспекторов на заводе компании, где тысячи людей трудятся в три смены с примерно всего лишь 20 экспертами. Информатор сообщил, что авиапроизводитель умалчивает о неисправностях воздушных судов притом, что в последнее время происходят инциденты с бортами Boeing. Он выразил озабоченность тем, что самолеты, которые через 20 лет будут переданы США в другие страны, могут стать небезопасными при эксплуатации.

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транспорт, сша