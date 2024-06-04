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Турция выразила желание вступить в БРИКС

Турция выразила желание вступить в БРИКС - 04.06.2024, ПРАЙМ

Турция выразила желание вступить в БРИКС

Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:00+0300

2024-06-04T12:00+0300

2024-06-04T12:05+0300

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АНКАРА, 4 июн - ПРАЙМ. Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан."Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году", — цитирует Фидана издание South China Morning Post.Ранее государственные турецкие СМИ передавали, что глава МИД Турции собирается посетить Россию и принять участие в совете глав МИД БРИКС.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку официально выразили лидеры 23 стран.С 1 января 2024 года к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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россия, турция, брикс