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Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер
Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер - 04.06.2024, ПРАЙМ
Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер
Главная цель учений НАТО и размещения войск Запада поближе к границе Российской Федерации — продемонстрировать, что альянс готов к войне. Такое мнение... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:24+0300
2024-06-04T11:24+0300
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Главная цель учений НАТО и размещения войск Запада поближе к границе Российской Федерации — продемонстрировать, что альянс готов к войне. Такое мнение высказывается в публикации издания Politico.У немецких войск в Литве одна цель — "отпугнуть Россию", утверждают авторы статьи. Широкомасштабные учения бундесвера Grand Quadriga 2024, которые недавно прошли на территории Литвы в рамках учений Североатлантического альянса, закончились в 15 километрах от границы с Белоруссией.В ходе учений на литовском полигоне был устроен показательный бой с боевыми стрельбами, который длился полтора часа. Politico усмотрело в этом представление послание для VIP-персон. Издание, назвав это послание "ясным", расшифровало его таким образом: "Мы готовимся к России".Немецкий генерал Карстен Бройер, подводя итоги учений, заявил, что Германия "будет защищать каждый сантиметр территории НАТО", приводит его слова Politico.Не ограничившись вышесказанным, генерал также отметил, что Россия после конфликта на Украине потратит пять лет на подготовку к войне с НАТО. И это обстоятельство, по его словам, ставит перед западными странами задачу подготовиться к 2029 году.Как считают авторы статьи, с этой целью ФРГ и решила к 2027 году разместить пять тысяч солдат в Литве и тем самым показать "агрессивным соседям", что НАТО настроена серьезно и готова вступить в войну.
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германия, войска, литва, нато, россия
ГЕРМАНИЯ, войска, ЛИТВА, НАТО, РОССИЯ
Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер
Politico: цель размещения войск бундесвера в Литве – "отпугнуть Россию"
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ.
Главная цель учений НАТО и размещения войск Запада поближе к границе Российской Федерации — продемонстрировать, что альянс готов к войне. Такое мнение высказывается в публикации издания Politico
.
У немецких войск в Литве одна цель — "отпугнуть Россию", утверждают авторы статьи. Широкомасштабные учения бундесвера Grand Quadriga 2024, которые недавно прошли на территории Литвы в рамках учений Североатлантического альянса, закончились в 15 километрах от границы с Белоруссией.
В ходе учений на литовском полигоне был устроен показательный бой с боевыми стрельбами, который длился полтора часа. Politico усмотрело в этом представление послание для VIP-персон. Издание, назвав это послание "ясным", расшифровало его таким образом: "Мы готовимся к России".
Немецкий генерал Карстен Бройер, подводя итоги учений, заявил, что Германия "будет защищать каждый сантиметр территории НАТО", приводит его слова Politico.
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Не ограничившись вышесказанным, генерал также отметил, что Россия после конфликта на Украине потратит пять лет на подготовку к войне с НАТО. И это обстоятельство, по его словам, ставит перед западными странами задачу подготовиться к 2029 году.
Как считают авторы статьи, с этой целью ФРГ и решила к 2027 году разместить пять тысяч солдат в Литве и тем самым показать "агрессивным соседям", что НАТО настроена серьезно и готова вступить в войну.