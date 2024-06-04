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Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае
Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае - 04.06.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о некой "сгоревшей на Алтае" резиденции главы государства. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:06+0300
2024-06-04T13:07+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о некой "сгоревшей на Алтае" резиденции главы государства."Нет такого официального объекта", - отметил Песков.Статус закрепленной за президентом России резиденции имеют Московский Кремль, "Горки-9", "Бочаров Ручей" в Сочи и "Долгие Бороды" на Валдае. Во время поездок или отдыха глава государства также может жить в неофициальных резиденциях, к которым относятся "Шуйская Чупа" в Карелии, "Сосны" под Красноярском, "Волжский утес" в Самарской области, "Ангарские хутора" под Иркутском и некоторые другие объекты. Рабочий кабинет помимо Кремля есть в Константиновском дворце в Стрельне.
https://1prime.ru/20240604/altay-848801253.html
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дмитрий песков, владимир путин, алтай
Дмитрий Песков, Владимир Путин, АЛТАЙ
13:06 04.06.2024 (обновлено: 13:07 04.06.2024)
 
Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае

Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина": объекта нет

Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о некой "сгоревшей на Алтае" резиденции главы государства.
"Нет такого официального объекта", - отметил Песков.
Статус закрепленной за президентом России резиденции имеют Московский Кремль, "Горки-9", "Бочаров Ручей" в Сочи и "Долгие Бороды" на Валдае. Во время поездок или отдыха глава государства также может жить в неофициальных резиденциях, к которым относятся "Шуйская Чупа" в Карелии, "Сосны" под Красноярском, "Волжский утес" в Самарской области, "Ангарские хутора" под Иркутском и некоторые другие объекты. Рабочий кабинет помимо Кремля есть в Константиновском дворце в Стрельне.
Алтай - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинАЛТАЙ
 
 
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