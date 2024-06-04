https://1prime.ru/20240604/dacha-848802461.html

Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае

Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае - 04.06.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о сгоревшей "даче Путина" на Алтае

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о некой "сгоревшей на Алтае" резиденции главы государства. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:06+0300

2024-06-04T13:06+0300

2024-06-04T13:07+0300

дмитрий песков

владимир путин

алтай

https://cdnn.1prime.ru/img/83381/48/833814845_0:0:1022:576_1920x0_80_0_0_7cf391d948bdf1ff15fe363b7d48d9d7.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о некой "сгоревшей на Алтае" резиденции главы государства."Нет такого официального объекта", - отметил Песков.Статус закрепленной за президентом России резиденции имеют Московский Кремль, "Горки-9", "Бочаров Ручей" в Сочи и "Долгие Бороды" на Валдае. Во время поездок или отдыха глава государства также может жить в неофициальных резиденциях, к которым относятся "Шуйская Чупа" в Карелии, "Сосны" под Красноярском, "Волжский утес" в Самарской области, "Ангарские хутора" под Иркутском и некоторые другие объекты. Рабочий кабинет помимо Кремля есть в Константиновском дворце в Стрельне.

https://1prime.ru/20240604/altay-848801253.html

алтай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, владимир путин, алтай