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СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом" - 04.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом"
СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом" - 04.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом"
Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T22:44+0300
2024-06-04T22:44+0300
политика
газпром
чехия
великобритания
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под давлением британских властей к концу июня разорвет связи с "Газпромом", выкупив его долю в предприятии, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренное внутреннее письмо. По данным издания, принадлежащая чешскому миллиардеру Карелу Комареку Allwyn является крупным оператором лотерей в Британии. В июне 2022 года Allwyn была названа "предпочтительным претендентом" на лотерейный контракт на сумму 6,5 миллиарда фунтов стерлингов, однако сотрудники комиссии по азартным играм сообщили, что они ожидают объявления о планах прекратить отношения с "Газпромом" в течение нескольких дней. Однако MND не смогла тогда полностью реализовать план по размыванию доли "Газпрома". "Согласно письму, с которым ознакомилась газета Guardian, MND теперь согласилось купить оставшиеся у "Газпрома" 2,63% акций газового предприятия. Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня", - пишет издание. Лидер межпартийной парламентской группы Иэн Дункан Смит заявил, что "этот вопрос, наконец, был решен, но весьма сомнительно, почему это заняло так много времени".
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газпром, чехия, великобритания
Политика, Газпром, ЧЕХИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
22:44 04.06.2024
 
СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом"

Guardian: Британия давит на KKCG MND, чтобы та разорвала связи с "Газпромом"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под давлением британских властей к концу июня разорвет связи с "Газпромом", выкупив его долю в предприятии, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренное внутреннее письмо.
По данным издания, принадлежащая чешскому миллиардеру Карелу Комареку Allwyn является крупным оператором лотерей в Британии. В июне 2022 года Allwyn была названа "предпочтительным претендентом" на лотерейный контракт на сумму 6,5 миллиарда фунтов стерлингов, однако сотрудники комиссии по азартным играм сообщили, что они ожидают объявления о планах прекратить отношения с "Газпромом" в течение нескольких дней. Однако MND не смогла тогда полностью реализовать план по размыванию доли "Газпрома".
"Согласно письму, с которым ознакомилась газета Guardian, MND теперь согласилось купить оставшиеся у "Газпрома" 2,63% акций газового предприятия. Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня", - пишет издание.
Лидер межпартийной парламентской группы Иэн Дункан Смит заявил, что "этот вопрос, наконец, был решен, но весьма сомнительно, почему это заняло так много времени".
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