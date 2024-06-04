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СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом"

СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом" - 04.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Британия требует у чешской компании, чтобы та порвала с "Газпромом"

Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T22:44+0300

2024-06-04T22:44+0300

2024-06-04T22:44+0300

политика

газпром

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под давлением британских властей к концу июня разорвет связи с "Газпромом", выкупив его долю в предприятии, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренное внутреннее письмо. По данным издания, принадлежащая чешскому миллиардеру Карелу Комареку Allwyn является крупным оператором лотерей в Британии. В июне 2022 года Allwyn была названа "предпочтительным претендентом" на лотерейный контракт на сумму 6,5 миллиарда фунтов стерлингов, однако сотрудники комиссии по азартным играм сообщили, что они ожидают объявления о планах прекратить отношения с "Газпромом" в течение нескольких дней. Однако MND не смогла тогда полностью реализовать план по размыванию доли "Газпрома". "Согласно письму, с которым ознакомилась газета Guardian, MND теперь согласилось купить оставшиеся у "Газпрома" 2,63% акций газового предприятия. Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня", - пишет издание. Лидер межпартийной парламентской группы Иэн Дункан Смит заявил, что "этот вопрос, наконец, был решен, но весьма сомнительно, почему это заняло так много времени".

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газпром, чехия, великобритания