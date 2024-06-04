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De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов - 04.06.2024, ПРАЙМ
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De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов
De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов - 04.06.2024, ПРАЙМ
De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов
Компания De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов, сообщил ее гендиректор Эл Кук. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:55+0300
2024-06-04T11:55+0300
экономика
бизнес
алмазы
de beers
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Компания De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов, сообщил ее гендиректор Эл Кук. По его словам, данное решение является частью реструктуризации активов компании перед ее продажей фирмой Anglo American. При этом глава De Beers отметил, что компания не намерена прекращать продажи искусственных алмазов сразу. Продажа накопленных запасов потребует около года, а затем будет принято решение о дальнейшей судьбе подразделения.De Beers запустила продажи искусственных ювелирных алмазов в 2018 году.
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бизнес, алмазы, de beers
Экономика, Бизнес, алмазы, De Beers
11:55 04.06.2024
 
De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов

Кук: De Beers прекратит выращивать алмазы для ювелирных изделий

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Компания De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов, сообщил ее гендиректор Эл Кук.
По его словам, данное решение является частью реструктуризации активов компании перед ее продажей фирмой Anglo American.
При этом глава De Beers отметил, что компания не намерена прекращать продажи искусственных алмазов сразу. Продажа накопленных запасов потребует около года, а затем будет принято решение о дальнейшей судьбе подразделения.
De Beers запустила продажи искусственных ювелирных алмазов в 2018 году.
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ЭкономикаБизнесалмазыDe Beers
 
 
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