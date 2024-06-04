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De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов

De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов - 04.06.2024, ПРАЙМ

De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов

Компания De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов, сообщил ее гендиректор Эл Кук. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:55+0300

2024-06-04T11:55+0300

2024-06-04T11:55+0300

экономика

бизнес

алмазы

de beers

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Компания De Beers прекратит производство искусственных ювелирных алмазов, сообщил ее гендиректор Эл Кук. По его словам, данное решение является частью реструктуризации активов компании перед ее продажей фирмой Anglo American. При этом глава De Beers отметил, что компания не намерена прекращать продажи искусственных алмазов сразу. Продажа накопленных запасов потребует около года, а затем будет принято решение о дальнейшей судьбе подразделения.De Beers запустила продажи искусственных ювелирных алмазов в 2018 году.

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бизнес, алмазы, de beers