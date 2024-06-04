https://1prime.ru/20240604/dokument-848810642.html

СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине

СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине

Проект документа намеченной в Швейцарии конференции по Украине содержит три основных сферы для последующих переговоров с Москвой, сообщило агентство Bloomberg. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:22+0300

2024-06-04T16:22+0300

2024-06-04T16:22+0300

политика

россия

украина

саммит

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Проект документа намеченной в Швейцарии конференции по Украине содержит три основных сферы для последующих переговоров с Москвой, сообщило агентство Bloomberg. В материале агентства со ссылкой на проект документа сказано, что тремя основными принципами, по которым участники саммита должны достичь соглашения, являются ядерная и продовольственная безопасность, а также "освобождение всех пленных". "Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия в вышеупомянутых областях, с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — процитировал Bloomberg текст проекта документа. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.

https://1prime.ru/20240604/trebovaniya-848802988.html

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