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СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине
СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине
Проект документа намеченной в Швейцарии конференции по Украине содержит три основных сферы для последующих переговоров с Москвой, сообщило агентство Bloomberg. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:22+0300
2024-06-04T16:22+0300
политика
россия
украина
саммит
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Проект документа намеченной в Швейцарии конференции по Украине содержит три основных сферы для последующих переговоров с Москвой, сообщило агентство Bloomberg. В материале агентства со ссылкой на проект документа сказано, что тремя основными принципами, по которым участники саммита должны достичь соглашения, являются ядерная и продовольственная безопасность, а также "освобождение всех пленных". "Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия в вышеупомянутых областях, с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — процитировал Bloomberg текст проекта документа. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
https://1prime.ru/20240604/trebovaniya-848802988.html
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россия, украина, саммит
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, саммит
16:22 04.06.2024
 
СМИ узнали содержание проекта документа конференции по Украине

Bloomberg: проект документа конференции по Украине имеет три сферы переговоров

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© fotolia.com / PXW
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Проект документа намеченной в Швейцарии конференции по Украине содержит три основных сферы для последующих переговоров с Москвой, сообщило агентство Bloomberg.
В материале агентства со ссылкой на проект документа сказано, что тремя основными принципами, по которым участники саммита должны достичь соглашения, являются ядерная и продовольственная безопасность, а также "освобождение всех пленных".
"Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия в вышеупомянутых областях, с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", — процитировал Bloomberg текст проекта документа.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
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