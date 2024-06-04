https://1prime.ru/20240604/dosrochno-848775887.html

В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий

В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий - 04.06.2024, ПРАЙМ

В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий

В Госдуме обсуждают инициативу разрешить преподавателям среднего профессионального образования и работникам пожарной охраны ВС РФ выход на пенсию с 50 лет. С... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T02:02+0300

2024-06-04T02:02+0300

2024-06-04T02:02+0300

пенсии

пожарная охрана

педагоги

среднее профорбазование

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/82890/54/828905404_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0a677b68f1a67a8f4fec73d7ddc45550.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждают инициативу разрешить преподавателям среднего профессионального образования и работникам пожарной охраны ВС РФ выход на пенсию с 50 лет. С чем это связано, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Сейчас право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют лица с минимальным стажем педагогической деятельности 25 лет в детских организациях. Однако, согласно п. 14 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2002 года, учет льготного трудового стажа для досрочного выхода на пенсию возможен только если в образовательном учреждении обучается не менее половины детей до 18 лет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБольшинство учреждений СПО под эти параметры не подходят. С начала “нулевых” дети в начальной школе учатся четыре года, так что к моменту поступления им исполняется как минимум 16 лет. Получение образования после 9 класса составляет от одного года 10 месяцев для подготовки квалифицированных рабочих до 3 лет 10 месяцев для некоторых профессий - кондитеров, дизайнеров.Борьба за возможность получения досрочной пенсии для преподавателей учреждений СПО ведется уже больше десяти лет. В попытке оспорить эту норму дошли даже до Верховного суда. Педагоги пытались доказать, что работают с детьми не меньше, чем школьные учителя. При этом и те, и другие могут претендовать на рост зарплаты лишь после получения первой или высшей квалификационной категории. Это требует подготовки и усилий как от них самих, так и от учеников.Что касается пожарных, работающих в Вооруженных силах, то на сегодняшний день они поставлены в неравное положение в сравнении с работниками государственной противопожарной службы. Досрочной пенсии по выслуге лет у армейских пожарных нет, хотя им приходится трудиться в тех же неблагоприятных условиях. В результате профессиональную трудоспособность в этой профессии утрачивают до достижения общего пенсионного возраста. Если законодательные новации примут, справедливость будет восстановлена, подытожила Сорокина.

https://1prime.ru/20240529/mnogodetnye-848624456.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, пожарная охрана, педагоги, среднее профорбазование, эксклюзив