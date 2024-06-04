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В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий
В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий - 04.06.2024, ПРАЙМ
В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий
В Госдуме обсуждают инициативу разрешить преподавателям среднего профессионального образования и работникам пожарной охраны ВС РФ выход на пенсию с 50 лет. С... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T02:02+0300
2024-06-04T02:02+0300
пенсии
пожарная охрана
педагоги
среднее профорбазование
эксклюзив
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждают инициативу разрешить преподавателям среднего профессионального образования и работникам пожарной охраны ВС РФ выход на пенсию с 50 лет. С чем это связано, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Сейчас право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют лица с минимальным стажем педагогической деятельности 25 лет в детских организациях. Однако, согласно п. 14 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2002 года, учет льготного трудового стажа для досрочного выхода на пенсию возможен только если в образовательном учреждении обучается не менее половины детей до 18 лет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБольшинство учреждений СПО под эти параметры не подходят. С начала “нулевых” дети в начальной школе учатся четыре года, так что к моменту поступления им исполняется как минимум 16 лет. Получение образования после 9 класса составляет от одного года 10 месяцев для подготовки квалифицированных рабочих до 3 лет 10 месяцев для некоторых профессий - кондитеров, дизайнеров.Борьба за возможность получения досрочной пенсии для преподавателей учреждений СПО ведется уже больше десяти лет. В попытке оспорить эту норму дошли даже до Верховного суда. Педагоги пытались доказать, что работают с детьми не меньше, чем школьные учителя. При этом и те, и другие могут претендовать на рост зарплаты лишь после получения первой или высшей квалификационной категории. Это требует подготовки и усилий как от них самих, так и от учеников.Что касается пожарных, работающих в Вооруженных силах, то на сегодняшний день они поставлены в неравное положение в сравнении с работниками государственной противопожарной службы. Досрочной пенсии по выслуге лет у армейских пожарных нет, хотя им приходится трудиться в тех же неблагоприятных условиях. В результате профессиональную трудоспособность в этой профессии утрачивают до достижения общего пенсионного возраста. Если законодательные новации примут, справедливость будет восстановлена, подытожила Сорокина.
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пенсии, пожарная охрана, педагоги, среднее профорбазование, эксклюзив
Пенсии, пожарная охрана, педагоги, среднее профорбазование, Эксклюзив
02:02 04.06.2024
 
В России могут досрочно отпустить на пенсию представителей двух профессий

Профессор Сорокина: преподавателям и пожарным могут разрешить пенсию с 50 лет

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчитель географии
Учитель географии - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Госдуме обсуждают инициативу разрешить преподавателям среднего профессионального образования и работникам пожарной охраны ВС РФ выход на пенсию с 50 лет. С чем это связано, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Сейчас право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют лица с минимальным стажем педагогической деятельности 25 лет в детских организациях. Однако, согласно п. 14 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2002 года, учет льготного трудового стажа для досрочного выхода на пенсию возможен только если в образовательном учреждении обучается не менее половины детей до 18 лет.
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Большинство учреждений СПО под эти параметры не подходят. С начала “нулевых” дети в начальной школе учатся четыре года, так что к моменту поступления им исполняется как минимум 16 лет. Получение образования после 9 класса составляет от одного года 10 месяцев для подготовки квалифицированных рабочих до 3 лет 10 месяцев для некоторых профессий - кондитеров, дизайнеров.
Борьба за возможность получения досрочной пенсии для преподавателей учреждений СПО ведется уже больше десяти лет. В попытке оспорить эту норму дошли даже до Верховного суда. Педагоги пытались доказать, что работают с детьми не меньше, чем школьные учителя. При этом и те, и другие могут претендовать на рост зарплаты лишь после получения первой или высшей квалификационной категории. Это требует подготовки и усилий как от них самих, так и от учеников.
Что касается пожарных, работающих в Вооруженных силах, то на сегодняшний день они поставлены в неравное положение в сравнении с работниками государственной противопожарной службы. Досрочной пенсии по выслуге лет у армейских пожарных нет, хотя им приходится трудиться в тех же неблагоприятных условиях. В результате профессиональную трудоспособность в этой профессии утрачивают до достижения общего пенсионного возраста. Если законодательные новации примут, справедливость будет восстановлена, подытожила Сорокина.
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Пенсиипожарная охранапедагогисреднее профорбазованиеЭксклюзив
 
 
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