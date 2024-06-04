https://1prime.ru/20240604/elektrichestvo-848807306.html
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
В Киеве ввели экстренные отключения электричества - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:12+0300
2024-06-04T15:12+0300
2024-06-04T15:12+0300
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики не работают", — написал Коваленко в социальной сети Facebook*.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240604/trebovaniya-848802988.html
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украина, электроэнергия
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
Директор YASNO Коваленко: в Киеве ввели экстренные отключения электричества
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. В Киеве введены экстренные отключения электричества, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Графики не работают", — написал Коваленко в социальной сети Facebook*.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Требования России на Украине будут выполнены, признали в Германии