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В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества - 04.06.2024, ПРАЙМ
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества
В подконтрольной Киеву части ДНР, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве действуют аварийные отключения... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:38+0300
2024-06-04T16:38+0300
энергетика
украина
аварийные отключения
энергетика украины
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В подконтрольной Киеву части ДНР, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее во вторник гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве действуют экстренные отключения электричества. "Потребление в Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР — ред.), Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. Когда потребление значительно превысило лимиты, "Укрэнерго" вынужденно применило с 14.25 аварийные отключения, а с 14.50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Отмечается, что указанные виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления электроэнергии в указанных регионах не вернется в пределы лимитов. После этого областные энергокомпании смогут вернуться к плановым графикам ограничений. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля заявил, что в энергосистеме страны периодически будет наблюдаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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украина, аварийные отключения, энергетика украины
Энергетика, УКРАИНА, аварийные отключения, энергетика Украины
16:38 04.06.2024
 
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества

"Укрэнерго": аварийные отключения электричества ввели в ряде регионов страны

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В подконтрольной Киеву части ДНР, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее во вторник гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве действуют экстренные отключения электричества.
"Потребление в Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР — ред.), Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. Когда потребление значительно превысило лимиты, "Укрэнерго" вынужденно применило с 14.25 аварийные отключения, а с 14.50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Отмечается, что указанные виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления электроэнергии в указанных регионах не вернется в пределы лимитов. После этого областные энергокомпании смогут вернуться к плановым графикам ограничений.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля заявил, что в энергосистеме страны периодически будет наблюдаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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