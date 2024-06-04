https://1prime.ru/20240604/elektrichestvo-848811322.html

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества - 04.06.2024, ПРАЙМ

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества

В подконтрольной Киеву части ДНР, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве действуют аварийные отключения... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:38+0300

2024-06-04T16:38+0300

2024-06-04T16:38+0300

энергетика

украина

аварийные отключения

энергетика украины

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В подконтрольной Киеву части ДНР, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее во вторник гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве действуют экстренные отключения электричества. "Потребление в Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР — ред.), Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. Когда потребление значительно превысило лимиты, "Укрэнерго" вынужденно применило с 14.25 аварийные отключения, а с 14.50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Отмечается, что указанные виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления электроэнергии в указанных регионах не вернется в пределы лимитов. После этого областные энергокомпании смогут вернуться к плановым графикам ограничений. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля заявил, что в энергосистеме страны периодически будет наблюдаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.

https://1prime.ru/20240604/trebovaniya-848802988.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, аварийные отключения, энергетика украины