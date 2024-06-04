https://1prime.ru/20240604/gaz-848786232.html

США давят на Турцию из-за предложенного Россией проекта "газового хаба"

США давят на Турцию из-за предложенного Россией проекта "газового хаба" - 04.06.2024, ПРАЙМ

США давят на Турцию из-за предложенного Россией проекта "газового хаба"

Реализация предложенного Россией проекта "газового хаба" в Турции будет непростой, учитывая давление США и желание Анкары "оставаться в рамках НАТО", заявил РИА | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T07:26+0300

2024-06-04T07:26+0300

2024-06-04T07:27+0300

энергетика

турция

газовый хаб

сша

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Реализация предложенного Россией проекта "газового хаба" в Турции будет непростой, учитывая давление США и желание Анкары "оставаться в рамках НАТО", заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объёмы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, заявил ранее министр энергетики Алпарслан Байрактар. "На самом деле, идея превращения Турции в энергетический центр, конечно, непроста. Это видение, и мы все знаем, что оно не будет реализовано в течение нескольких лет, особенно (учитывая) черноморский газ, ресурсы Средиземноморья, туркменский газ, азербайджанский газ, иракская нефть, собственная нефть Турции, российский газ, конечно, учитывая и то, что Турция имеет здесь самый важный объем", - заявил собеседник агентства. Он отметил, что Турция, будучи членом НАТО, предпочитает оставаться в границах альянса вместо того, чтобы вступить на независимый путь с соседом. "Это вызывает беспокойство с точки зрения экономического будущего Турции в плане экономической независимости. Во времена Берата Албайрака, бывшего министра финансов и энергетики, Турция реализовала проект "Турецкий поток" и установила энергетическую безопасность с Россией в плане энергоносителей. Во время реализации этого проекта, как видно, господин Албайрак подвергался прямым угрозам со стороны западных государств, о чем он написал в своей книге. Опять же, на Турцию оказывается давление со стороны США по ядерному вопросу", - подчеркнул эксперт. По его словам, Турция вынесла на повестку дня проект энергетического центра, чтобы проложить здесь свой собственный путь. "И очень жаль, что этот проект теперь отошёл на второй план, в то время как на повестке дня стоит закупка сжиженного природного газа в США. Мы наблюдаем, что Турция немного отклонилась от пути экономической независимости", - резюмировал он. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.

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турция, газовый хаб, сша