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Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию

Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию - 04.06.2024, ПРАЙМ

Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию

Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени, говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:34+0300

2024-06-04T10:34+0300

2024-06-04T10:34+0300

энергетика

турция

спг

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БАКУ, 4 июн – ПРАЙМ. Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени, говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое зачитал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на открытии 29-й международной выставки "Нефть и Газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и Зеленая энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели. "Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени. Экспорт туркменского газа станет совместным достижением Турции и Азербайджана. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.) внесли серьезный вклад в развитие сотрудничества между странами… Анкара приветствует прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном и надеется на скорейшее подписание мирного договора", - говорится в обращении Эрдогана. Россию на Бакинской энергетической неделе представят 25 компаний. Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Она объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран.

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турция, спг