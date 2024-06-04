Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240604/gaz-848793580.html
Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию
Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию - 04.06.2024, ПРАЙМ
Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию
Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени, говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:34+0300
2024-06-04T10:34+0300
энергетика
турция
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/13/842511332_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_6a450d60dcd89d524f4cd22011414301.jpg
БАКУ, 4 июн – ПРАЙМ. Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени, говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое зачитал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на открытии 29-й международной выставки "Нефть и Газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и Зеленая энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели. "Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени. Экспорт туркменского газа станет совместным достижением Турции и Азербайджана. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.) внесли серьезный вклад в развитие сотрудничества между странами… Анкара приветствует прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном и надеется на скорейшее подписание мирного договора", - говорится в обращении Эрдогана. Россию на Бакинской энергетической неделе представят 25 компаний. Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Она объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&amp;Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/13/842511332_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ccf7f2e288e722d082c6c189192aeadd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, спг
Энергетика, ТУРЦИЯ, СПГ
10:34 04.06.2024
 
Эрдоган оценил сроки поставок туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию

Эрдоган: поставки туркменского СПГ через Азербайджан в Турцию - вопрос времени

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 4 июн – ПРАЙМ. Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени, говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое зачитал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на открытии 29-й международной выставки "Нефть и Газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и Зеленая энергия" Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.
"Начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию - вопрос времени. Экспорт туркменского газа станет совместным достижением Турции и Азербайджана. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.) внесли серьезный вклад в развитие сотрудничества между странами… Анкара приветствует прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном и надеется на скорейшее подписание мирного договора", - говорится в обращении Эрдогана.
Россию на Бакинской энергетической неделе представят 25 компаний. Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Она объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран.
 
ЭнергетикаТУРЦИЯСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала