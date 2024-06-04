https://1prime.ru/20240604/google-848786660.html

СМИ обвинили Google в сборе личных данных пользователей

СМИ обвинили Google в сборе личных данных пользователей - 04.06.2024, ПРАЙМ

СМИ обвинили Google в сборе личных данных пользователей

Корпорация Google собирала личные данные о пользователях в течение шести лет. ОБ этом сообщил портал 404 Media, ссылаясь на внутреннюю базу данных Google, к... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T07:39+0300

2024-06-04T07:39+0300

2024-06-04T07:55+0300

происшествия

google

личные данные

пользователи

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Корпорация Google собирала личные данные о пользователях в течение шести лет. ОБ этом сообщил портал 404 Media, ссылаясь на внутреннюю базу данных Google, к которой портал получил доступ. В частности, в сообщении портала указывается: "Google записывала голоса детей, сохраняла автомобильные номерные знаки из Street View (функция Google, позволяющая смотреть панорамные виды улиц - прим. ред.)... согласно копии внутренней базы данных Google, в которой отслеживаются потенциальные проблемы конфиденциальности и безопасности за шесть лет", - говорится в сообщении. Помимо других противоправных действий, корпорация Google, как утверждают в 404 Media, раскрывала данные о поездках и домашних адресах пользователей сервиса совместного использования автомобилей, а кроме того, давала рекомендации на платформе YouTube на основе удаленной истории просмотра пользователей. Вместе с тем в 404 Media отмечают, что внутренняя база данных Google демонстрирует некомпетентность "одной из самых влиятельных и важных компаний в мире" в области управления огромным массивом личной конфиденциальной информации о жизни людей. Четыре года назад в Соединенных Штатах был подан иск на материнскую компанию Google - Alphabet Inc.. Истцы обвинили компанию в слежке за действиями пользователей различных приложений при отключении разрешений на это. Как отмечалось, сбор данных проводился, в том числе, в случае активации режима анонимного просмотра в браузере. В итоге суд пришел к мнению, что Google не сообщала пользователям, что осуществляла сборе информации, даже когда пользователь находится в режиме "инкогнито".Wall Steet Journal весной 2024 года года сообщила, что с целью урегулирования поданного в 2020 году иска Google удалит массив данных пользователей.

https://1prime.ru/20240531/google-848718025.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, личные данные, пользователи