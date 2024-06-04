https://1prime.ru/20240604/immunitet-848800859.html

В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ

В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ

Любые занимающиеся подготовкой украинских военных инструкторы не имеют никакого иммунитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:34+0300

2024-06-04T12:34+0300

2024-06-04T12:52+0300

политика

сво

всу

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Любые занимающиеся подготовкой украинских военных инструкторы не имеют никакого иммунитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Washington Post выпустила статью с утверждением, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может может приказать нанести по ним удар. "У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские", — ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли данная информация действительности.Газета Monde ранее писала, что президент Франции Эммануэль макрон хочет сформировать коалицию для отправки на Украину военных инструкторов. При этом, как заявлял экс-полковник ВМС Франции Пера де Йонга, французские военные уже находятся в зоне СВО.

https://1prime.ru/20240604/udary-848792907.html

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сво, всу, дмитрий песков