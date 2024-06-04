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В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ
В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ
Любые занимающиеся подготовкой украинских военных инструкторы не имеют никакого иммунитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:34+0300
2024-06-04T12:52+0300
политика
сво
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Любые занимающиеся подготовкой украинских военных инструкторы не имеют никакого иммунитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Washington Post выпустила статью с утверждением, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может может приказать нанести по ним удар. "У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские", — ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли данная информация действительности.Газета Monde ранее писала, что президент Франции Эммануэль макрон хочет сформировать коалицию для отправки на Украину военных инструкторов. При этом, как заявлял экс-полковник ВМС Франции Пера де Йонга, французские военные уже находятся в зоне СВО.
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сво, всу, дмитрий песков
Политика, СВО, ВСУ, Дмитрий Песков
12:34 04.06.2024 (обновлено: 12:52 04.06.2024)
 
В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ

Песков: у любых ведущих подготовку ВСУ инструкторов нет никакого иммунитета

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Любые занимающиеся подготовкой украинских военных инструкторы не имеют никакого иммунитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Washington Post выпустила статью с утверждением, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может может приказать нанести по ним удар.
"У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские", — ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли данная информация действительности.
Газета Monde ранее писала, что президент Франции Эммануэль макрон хочет сформировать коалицию для отправки на Украину военных инструкторов. При этом, как заявлял экс-полковник ВМС Франции Пера де Йонга, французские военные уже находятся в зоне СВО.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России
10:25
 
ПолитикаСВОВСУДмитрий Песков
 
 
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