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СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии - 04.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии
СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии - 04.06.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии
"Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент. Об этом до... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T07:11+0300
2024-06-04T07:20+0300
политика
парламентские выборы
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. "Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент. Об этом до завершения подсчета голосов сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на собственные подсчеты. Парламентские выборы в Индии проходили с 19 апреля по 1 июня в семь этапов. Как предусмотрено, подсчет голосов завершится 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в "народной палате" (Лок Сабхе). Для победы претендентам - партии или коалиции - требуется набрать простое большинство в 272 места. По данным exit poll, которые по итогам последнего тура выборов распространил NDTV, лидирует "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди. По предварительным подсчетам телеканала, коалиция премьера получает большинство из 543 мест в "народной палате" - у нее будет от 359 до 371 места.
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парламентские выборы
Политика, парламентские выборы
07:11 04.06.2024 (обновлено: 07:20 04.06.2024)
 
СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии

NDTV: коалиция премьера Моди получила большинство на выборах в парламент в Индии

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. "Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент. Об этом до завершения подсчета голосов сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на собственные подсчеты.
Парламентские выборы в Индии проходили с 19 апреля по 1 июня в семь этапов. Как предусмотрено, подсчет голосов завершится 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в "народной палате" (Лок Сабхе). Для победы претендентам - партии или коалиции - требуется набрать простое большинство в 272 места.
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31 мая, 17:26
По данным exit poll, которые по итогам последнего тура выборов распространил NDTV, лидирует "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди. По предварительным подсчетам телеканала, коалиция премьера получает большинство из 543 мест в "народной палате" - у нее будет от 359 до 371 места.
 
Политикапарламентские выборы
 
 
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