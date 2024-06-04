https://1prime.ru/20240604/indiya-848786066.html

СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии

СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии - 04.06.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали победителя на парламентских выборах в Индии

"Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент. Об этом до... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T07:11+0300

2024-06-04T07:11+0300

2024-06-04T07:20+0300

политика

парламентские выборы

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. "Национальный демократический альянс" во главе с партией действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство на выборах в парламент. Об этом до завершения подсчета голосов сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на собственные подсчеты. Парламентские выборы в Индии проходили с 19 апреля по 1 июня в семь этапов. Как предусмотрено, подсчет голосов завершится 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в "народной палате" (Лок Сабхе). Для победы претендентам - партии или коалиции - требуется набрать простое большинство в 272 места. По данным exit poll, которые по итогам последнего тура выборов распространил NDTV, лидирует "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди. По предварительным подсчетам телеканала, коалиция премьера получает большинство из 543 мест в "народной палате" - у нее будет от 359 до 371 места.

https://1prime.ru/20240531/indiya-848720518.html

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парламентские выборы