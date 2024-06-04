Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240604/inoagenty-848809150.html
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT - 04.06.2024, ПРАЙМ
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в Евросоюзе меры по усилению контроля за "иноагентами", сообщает издание Financial Times. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:58+0300
2024-06-04T15:58+0300
политика
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a337c3def76b5518793a06930a870e.jpg
МОСКВА, 4 июня - ПРАЙМ. Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в Евросоюзе меры по усилению контроля за "иноагентами", сообщает издание Financial Times.Согласно изданию, исходя из предложенного законопроекта, ЕС планирует создать центральный реестр для таких организаций."Во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", — сказано в материале газеты.Международные неправительственные организации также осудили предложенную ЕС меру, считая ее сходной с принятыми в России и Грузии мерами против иностранных агентов.Это вызвало критику в отношении ЕС и обвинения в лицемерии. В результате позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, скорее всего, будет отправлен на доработку, заключили в газете.
https://1prime.ru/20240603/gruziya-848755014.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9dcaae8dccec50f144e9bc3c402a6de9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес
Политика, ЕС
15:58 04.06.2024
 
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT

FT: Германия, Венгрия и Польша выступили против усиления контроля за иноагентами

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июня - ПРАЙМ. Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в Евросоюзе меры по усилению контроля за "иноагентами", сообщает издание Financial Times.
Согласно изданию, исходя из предложенного законопроекта, ЕС планирует создать центральный реестр для таких организаций.
"Во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", — сказано в материале газеты.
Международные неправительственные организации также осудили предложенную ЕС меру, считая ее сходной с принятыми в России и Грузии мерами против иностранных агентов.
Это вызвало критику в отношении ЕС и обвинения в лицемерии. В результате позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, скорее всего, будет отправлен на доработку, заключили в газете.
Флаг Грузии
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах
Вчера, 10:22
 
ПолитикаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала