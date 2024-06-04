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Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT - 04.06.2024, ПРАЙМ
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в Евросоюзе меры по усилению контроля за "иноагентами", сообщает издание Financial Times. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:58+0300
2024-06-04T15:58+0300
2024-06-04T15:58+0300
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МОСКВА, 4 июня - ПРАЙМ. Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в Евросоюзе меры по усилению контроля за "иноагентами", сообщает издание Financial Times.Согласно изданию, исходя из предложенного законопроекта, ЕС планирует создать центральный реестр для таких организаций."Во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", — сказано в материале газеты.Международные неправительственные организации также осудили предложенную ЕС меру, считая ее сходной с принятыми в России и Грузии мерами против иностранных агентов.Это вызвало критику в отношении ЕС и обвинения в лицемерии. В результате позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, скорее всего, будет отправлен на доработку, заключили в газете.
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ес
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
FT: Германия, Венгрия и Польша выступили против усиления контроля за иноагентами
МОСКВА, 4 июня - ПРАЙМ.
Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в Евросоюзе меры по усилению контроля за "иноагентами", сообщает
издание Financial Times.
Согласно изданию, исходя из предложенного законопроекта, ЕС планирует создать центральный реестр для таких организаций.
"Во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", — сказано в материале газеты.
Международные неправительственные организации также осудили предложенную ЕС меру, считая ее сходной с принятыми в России и Грузии мерами против иностранных агентов.
Это вызвало критику в отношении ЕС и обвинения в лицемерии. В результате позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, скорее всего, будет отправлен на доработку, заключили в газете.
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах