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Лавров заявил, что французские инструктора уже на Украине
Лавров заявил, что французские инструктора уже на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил, что французские инструктора уже на Украине
Французские инструктора уже находятся на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:43+0300
2024-06-04T15:43+0300
2024-06-04T15:47+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Французские инструктора уже находятся на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Так он ответил на вопрос о возможности отправки специалистов в зону спецоперации."Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил", — отметил он. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон не исключил отправку военных на Украину, если российская сторона прорвет линию передовой и если от Киева поступит подобная просьба. Он добавлял, что "многие страны" согласились с подходом Парижа к этому вопросу.По информации Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
https://1prime.ru/20240530/obse-848661413.html
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франция, сво, украина, помощь украине, сергей лавров
Политика, ФРАНЦИЯ, СВО, УКРАИНА, помощь Украине, Сергей Лавров
Лавров заявил, что французские инструктора уже на Украине
Лавров: есть доказательства, что французские инструктора уже работают на Украине
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Французские инструктора уже находятся на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Так он ответил на вопрос о возможности отправки специалистов в зону спецоперации.
"Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил", — отметил он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон не исключил отправку военных на Украину, если российская сторона прорвет линию передовой и если от Киева поступит подобная просьба. Он добавлял, что "многие страны" согласились с подходом Парижа к этому вопросу.
По информации Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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