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В СФ поддержали право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке
В СФ поддержали право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке - 04.06.2024, ПРАЙМ
В СФ поддержали право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке
Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал палате одобрить закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:24+0300
2024-06-04T11:24+0300
2024-06-04T11:25+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал палате одобрить закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании 5 июня. Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита (займа). В течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержатель должен согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества. Закон запрещает такую продажу ниже этой цены. Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту (займу), составит четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества. Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении взыскания на него или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
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ипотека, банки, закон, совфед
ипотека, Банки, закон, Совфед
В СФ поддержали право продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке
Комитет СФ поддержал закон о праве продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал палате одобрить закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании 5 июня.
Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита (займа).
В течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержатель должен согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества. Закон запрещает такую продажу ниже этой цены.
Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту (займу), составит четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества.
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Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении взыскания на него или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.