https://1prime.ru/20240604/italiya-848793693.html

Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО

Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО - 04.06.2024, ПРАЙМ

Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО

Рим намерен передать ВСУ вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T. Об этом сообщил во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:38+0300

2024-06-04T10:38+0300

2024-06-04T10:38+0300

вооружения

италия

поддержка украины

пво

https://cdnn.1prime.ru/img/76913/80/769138086_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_724ca2a54ebcb92676ecb1f42136f8b0.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рим намерен передать ВСУ вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T. Об этом сообщил во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом он не уточнил сроки поставки. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Италия, возможно, передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T. Отмечалось, что к передаче готовится система, размещенная сейчас в Кувейте, но которая скоро должна вернуться в Италию. "Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил информацию, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T", — написал Ермак в своем Telegram-канале. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240604/salvini-848792626.html

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, поддержка украины, пво