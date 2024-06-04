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Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО
Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО - 04.06.2024, ПРАЙМ
Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО
Рим намерен передать ВСУ вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T. Об этом сообщил во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:38+0300
2024-06-04T10:38+0300
вооружения
италия
поддержка украины
пво
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рим намерен передать ВСУ вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T. Об этом сообщил во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом он не уточнил сроки поставки. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Италия, возможно, передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T. Отмечалось, что к передаче готовится система, размещенная сейчас в Кувейте, но которая скоро должна вернуться в Италию. "Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил информацию, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T", — написал Ермак в своем Telegram-канале. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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италия, поддержка украины, пво
Вооружения, ИТАЛИЯ, поддержка Украины, ПВО
10:38 04.06.2024
 
Италия планирует передать Украине еще одну систему ПВО

Офис Зеленского: Италия планирует передать Киеву вторую систему ПВО Samp-T

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© fotolia.com / MasterLu
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рим намерен передать ВСУ вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T. Об этом сообщил во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом он не уточнил сроки поставки.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Италия, возможно, передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T. Отмечалось, что к передаче готовится система, размещенная сейчас в Кувейте, но которая скоро должна вернуться в Италию.
"Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил информацию, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T", — написал Ермак в своем Telegram-канале.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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