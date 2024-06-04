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США признали, что не могут изъять активы России в одностороннем порядке - 04.06.2024, ПРАЙМ
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США признали, что не могут изъять активы России в одностороннем порядке
США признали, что не могут изъять активы России в одностороннем порядке - 04.06.2024, ПРАЙМ
США признали, что не могут изъять активы России в одностороннем порядке
Соединенные Штаты не способны без помощи союзников конфисковать российские активы на нужды Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T20:07+0300
2024-06-04T20:08+0300
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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не способны без помощи союзников конфисковать российские активы на нужды Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру. Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров", — отметил он журналистам. Данный вопрос американский лидер Джо Байден собирается поднять в течение своего предстоящего визита во Францию и позднее на саммите G7 в Италии, заключил Кирби.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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сша, финансовая помощь для украины
Политика, США, финансовая помощь для Украины
20:07 04.06.2024 (обновлено: 20:08 04.06.2024)
 
США признали, что не могут изъять активы России в одностороннем порядке

Белый дом: США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ на нужды Киева

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не способны без помощи союзников конфисковать российские активы на нужды Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру. Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров", — отметил он журналистам.
Данный вопрос американский лидер Джо Байден собирается поднять в течение своего предстоящего визита во Францию и позднее на саммите G7 в Италии, заключил Кирби.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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