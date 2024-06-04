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В Кремле ответили на вопрос о затруднениях в снабжении Калининграда
В Кремле ответили на вопрос о затруднениях в снабжении Калининграда - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о затруднениях в снабжении Калининграда
Российские власти рассматривают вопросы снабжения Калининграда в качестве приоритетных, речи о затруднениях быть не может. Об этом заявил журналистам... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:30+0300
2024-06-04T12:30+0300
2024-06-04T12:30+0300
калининград
дмитрий песков
кремль
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают вопросы снабжения Калининграда в качестве приоритетных, речи о затруднениях быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее издание РБК со ссылкой на источник в одной из судоходных компаний сообщало, что морские поставки в Калининградскую область могут подорожать или даже прекратиться. По словам собеседника, региону не хватает субсидий.Песков, комментируя сообщения, подчеркнул, что обеспечение Калининграда всем необходимым является приоритетом для Москвы, о чем президент Владимир Путин говорил не один раз."Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", - добавил официальный представитель Кремля.
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калининград, дмитрий песков, кремль
КАЛИНИНГРАД, Дмитрий Песков, Кремль
В Кремле ответили на вопрос о затруднениях в снабжении Калининграда
Песков: о затруднениях в снабжении Калининграда не может быть и речи, вопрос приоритетный
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают вопросы снабжения Калининграда в качестве приоритетных, речи о затруднениях быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание РБК
со ссылкой на источник в одной из судоходных компаний сообщало, что морские поставки в Калининградскую область могут подорожать или даже прекратиться. По словам собеседника, региону не хватает субсидий.
Песков, комментируя сообщения, подчеркнул, что обеспечение Калининграда всем необходимым является приоритетом для Москвы, о чем президент Владимир Путин говорил не один раз.
"Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", - добавил официальный представитель Кремля.
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