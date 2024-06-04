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"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
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"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России
Военная помощь Украине и разрешение атаковать российскую территорию западным оружием не оттеснят Москву, а наоборот докажут непрофессионализм западных лидеров,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T23:23+0300
2024-06-04T23:23+0300
политика
вооружение
военная помощь украине
россия
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Военная помощь Украине и разрешение атаковать российскую территорию западным оружием не оттеснят Москву, а наоборот докажут непрофессионализм западных лидеров, указывает итальянская газета IL Fatto Quotidiano."На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть", — заявляет журналист издания.Отмечается, что эскалация конфликта на Украине становится все более явной.Кроме этого, автор статьи обвиняет итальянские власти, министра обороны Италии Гвидо Крозетто и министра иностранных дел Антонио Таяни, за отказ от дипломатии и поставки оружия Киеву вместо попыток примирить конфликтующие стороны.Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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вооружение, военная помощь украине, россия
Политика, вооружение, военная помощь Украине, РОССИЯ
23:23 04.06.2024
 
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России

FQ: удары западным оружием не заставят Россию капитулировать

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Военная помощь Украине и разрешение атаковать российскую территорию западным оружием не оттеснят Москву, а наоборот докажут непрофессионализм западных лидеров, указывает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
"На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть", — заявляет журналист издания.
Отмечается, что эскалация конфликта на Украине становится все более явной.
Кроме этого, автор статьи обвиняет итальянские власти, министра обороны Италии Гвидо Крозетто и министра иностранных дел Антонио Таяни, за отказ от дипломатии и поставки оружия Киеву вместо попыток примирить конфликтующие стороны.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России
Вчера, 10:25
Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Политикавооружениевоенная помощь УкраинеРОССИЯ
 
 
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