https://1prime.ru/20240604/kapitulyatsiya-848823617.html

"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России

"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России

Военная помощь Украине и разрешение атаковать российскую территорию западным оружием не оттеснят Москву, а наоборот докажут непрофессионализм западных лидеров,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T23:23+0300

2024-06-04T23:23+0300

2024-06-04T23:23+0300

политика

вооружение

военная помощь украине

россия

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Военная помощь Украине и разрешение атаковать российскую территорию западным оружием не оттеснят Москву, а наоборот докажут непрофессионализм западных лидеров, указывает итальянская газета IL Fatto Quotidiano."На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть", — заявляет журналист издания.Отмечается, что эскалация конфликта на Украине становится все более явной.Кроме этого, автор статьи обвиняет итальянские власти, министра обороны Италии Гвидо Крозетто и министра иностранных дел Антонио Таяни, за отказ от дипломатии и поставки оружия Киеву вместо попыток примирить конфликтующие стороны.Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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вооружение, военная помощь украине, россия