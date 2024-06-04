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Греф объяснил, как отражать современные кибератаки - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Греф объяснил, как отражать современные кибератаки
Греф объяснил, как отражать современные кибератаки - 04.06.2024, ПРАЙМ
Греф объяснил, как отражать современные кибератаки
Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:59+0300
2024-06-04T17:59+0300
кибератаки
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф. Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план. "Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".
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кибератаки, сбербанк
кибератаки, Сбербанк
17:59 04.06.2024
 
Греф объяснил, как отражать современные кибератаки

Греф: отражать современные кибератаки можно с технологией ИИ высокого уровня

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.
"Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф.
Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план.
"Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".
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