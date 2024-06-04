https://1prime.ru/20240604/kiberataki-848817974.html

Греф объяснил, как отражать современные кибератаки

Греф объяснил, как отражать современные кибератаки - 04.06.2024, ПРАЙМ

Греф объяснил, как отражать современные кибератаки

Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:59+0300

2024-06-04T17:59+0300

2024-06-04T17:59+0300

кибератаки

сбербанк

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Современные кибератаки осуществляются с помощью искусственного интеллекта и только обладая технологией более высокого уровня, их можно отражать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "Все эти атаки современные делаются с помощью искусственного интеллекта. И отражать все это можно только, владея на немножко более высоком уровне, чем у нападающих, технологией искусственного интеллекта", - сказал Греф. Он обратил внимание, что в настоящее время вопросы безопасности и искусственного интеллекта выходят на первый план. "Огромное количество киберпреступлений, которые совершаются сегодня, они совершаются с помощью "армии": против нас работает "армия" Украины, "армия" Соединенных штатов Америки. И мы это в полном объеме видим", - подчеркнул глава "Сбера".

https://1prime.ru/20240603/kiberataki-848765432.html

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кибератаки, сбербанк