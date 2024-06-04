https://1prime.ru/20240604/kiberataki-848822226.html

"Солар" зафиксировал сильный рост DDoS-атак в преддверии ПМЭФ

"Солар" зафиксировал сильный рост DDoS-атак в преддверии ПМЭФ - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Солар" зафиксировал сильный рост DDoS-атак в преддверии ПМЭФ

ГК "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), за два дня им | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T21:34+0300

2024-06-04T21:34+0300

2024-06-04T21:34+0300

кибератаки

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. ГК "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), за два дня им подверглись более 300 компаний, заявил журналистам гендиректор "Солар" Игорь Ляпунов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "На протяжении двух последних дней мы фиксируем значительный рост и сложность DDoS-атак, идущих на российские IT-ресурсы. Массированным попыткам DDoS-атак подверглись более 300 компаний и организаций, находящихся под нашей защитой, а также ресурсы "Ростелекома", - сообщил Ляпунов. Глава компании объяснил, что особенность нынешней волны киберударов в том, что хакеры постоянно меняют техники и подходы, что усложняет защиту. Он добавил, что суммарный объем отражаемых атак в пиках достигал 600 Гбит/с на канальном уровне и 700 тысяч запросов в секунду - на прикладном. "Мы со своей стороны держим руку на пульсе и усиливаем меры безопасности… В этом году с учетом обострения политической ситуации противостояние явно будет в разы жестче, и всплеск киберударов по значимым российским инфраструктурам, который мы уже наблюдаем, только подтверждает этот прогноз", - прокомментировал он. Ляпунов напомнил, что в прошлом году компания отразила целый каскад DDoS-атак на ПМЭФ, в том числе на онлайн-трансляцию во время выступления президента России. Вредоносная активность тогда велась с сотен тысяч IP-адресов, а максимальная мощность достигала 50 тысяч запросов в секунду.

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кибератаки, пмэф-2024