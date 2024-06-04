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России нужна нацстратегия по кибербезопасности, считает глава "Сбера" - 04.06.2024, ПРАЙМ
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России нужна нацстратегия по кибербезопасности, считает глава "Сбера"
России нужна нацстратегия по кибербезопасности, считает глава "Сбера" - 04.06.2024, ПРАЙМ
России нужна нацстратегия по кибербезопасности, считает глава "Сбера"
России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T18:31+0300
2024-06-04T18:31+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации. "Стране нужна отдельная стратегия кибербезопасности. Это очень серьезная тема… Нам нужен федеральный орган кибербезопасности, который занимался бы только этим. Должны сидеть очень грамотные и толковые люди, которые бы занимались стратегией кибербезопасности страны", — сказал он. По его словам, нужно защищать все элементы киберинфраструктуры, если есть слабое звено, "вся система не имеет значения". Также банкир рассказал, что в банке никогда не было ни одного случая утечки. "Мы построили, я думаю, самую совершенную систему в мире защиты от внутреннего предателя", — отметил глава банка.
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18:31 04.06.2024
 
России нужна нацстратегия по кибербезопасности, считает глава "Сбера"

Греф: России нужна нацстратегия по кибербезопасности и отдельный госорган

© Unsplash/Markus SpiskeКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации.
"Стране нужна отдельная стратегия кибербезопасности. Это очень серьезная тема… Нам нужен федеральный орган кибербезопасности, который занимался бы только этим. Должны сидеть очень грамотные и толковые люди, которые бы занимались стратегией кибербезопасности страны", — сказал он.
По его словам, нужно защищать все элементы киберинфраструктуры, если есть слабое звено, "вся система не имеет значения".
Также банкир рассказал, что в банке никогда не было ни одного случая утечки. "Мы построили, я думаю, самую совершенную систему в мире защиты от внутреннего предателя", — отметил глава банка.
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