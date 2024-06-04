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СМИ рассказали, чем ЕС оправдывает торговое давление на Китай
СМИ рассказали, чем ЕС оправдывает торговое давление на Китай - 04.06.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, чем ЕС оправдывает торговое давление на Китай
Страны Евросоюза выступают с критикой позиции Пекина в отношении украинского кризиса для того, чтобы оправдать введение торговых ограничений в отношении Китая,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:59+0300
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ПЕКИН, 4 июн – ПРАЙМ. Страны Евросоюза выступают с критикой позиции Пекина в отношении украинского кризиса для того, чтобы оправдать введение торговых ограничений в отношении Китая, заявил высокопоставленный дипломат из ЕС, слова которого проводит издание South China Morning Post. По словам дипломата, страны ЕС обеспокоены предстоящей конфронтацией с Китаем, но они знают, что она неизбежна в следующем политическом цикле, поскольку законодатели будут настаивать на защите европейских рабочих мест и промышленности и нет никакого способа избежать этого. "Они будут "счастливы" использовать высказывания (Владимира) Зеленского в качестве "дополнительного оправдания" (жесткой позиции по отношению к Пекину), говоря о том, что Китай также помогает России в борьбе с Украиной", - приводит агентство слова источника. Ранее министр коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если ЕС будет пытаться подавить их. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен до этого сообщила, что у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство КНР "искусственно дешевой продукции", которая наводняет европейский рынок, а также проблемы компаний ЕС с доступом на китайский рынок "на справедливых условиях" и принудительная передача технологий. При этом она подчеркнула, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, протекционизм не поможет Евросоюзу решить имеющиеся проблемы.
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ес, китай
СМИ рассказали, чем ЕС оправдывает торговое давление на Китай
SCMP: ЕС критикует позицию Китая по Украине для оправдания торгового давления
ПЕКИН, 4 июн – ПРАЙМ. Страны Евросоюза выступают с критикой позиции Пекина в отношении украинского кризиса для того, чтобы оправдать введение торговых ограничений в отношении Китая, заявил высокопоставленный дипломат из ЕС, слова которого проводит издание South China Morning Post.
По словам дипломата, страны ЕС обеспокоены предстоящей конфронтацией с Китаем, но они знают, что она неизбежна в следующем политическом цикле, поскольку законодатели будут настаивать на защите европейских рабочих мест и промышленности и нет никакого способа избежать этого.
"Они будут "счастливы" использовать высказывания (Владимира) Зеленского в качестве "дополнительного оправдания" (жесткой позиции по отношению к Пекину), говоря о том, что Китай также помогает России в борьбе с Украиной", - приводит агентство слова источника.
Ранее министр коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, если ЕС будет пытаться подавить их.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен до этого сообщила, что у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство КНР "искусственно дешевой продукции", которая наводняет европейский рынок, а также проблемы компаний ЕС с доступом на китайский рынок "на справедливых условиях" и принудительная передача технологий. При этом она подчеркнула, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что развитие Китая приносит Европе возможности, а не риски, протекционизм не поможет Евросоюзу решить имеющиеся проблемы.