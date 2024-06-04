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В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников

В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников

В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T07:30+0300

2024-06-04T07:30+0300

2024-06-04T07:31+0300

экономика

санкт-петербург

промкластер

китай

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования", - рассказал он. Беглов также сообщил, что интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется. По его словам, после саммита Россия-Африка Петербург наладил контакты со странами этого континента. Он отметил, что власти убедились, что им интересен Петербург. "Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран", - также рассказал губернатор. "Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности – тех, которые наш президент называет "сквозными", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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санкт-петербург, промкластер, китай