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В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников
В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников
В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T07:30+0300
2024-06-04T07:31+0300
экономика
санкт-петербург
промкластер
китай
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования", - рассказал он. Беглов также сообщил, что интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется. По его словам, после саммита Россия-Африка Петербург наладил контакты со странами этого континента. Он отметил, что власти убедились, что им интересен Петербург. "Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран", - также рассказал губернатор. "Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности – тех, которые наш президент называет "сквозными", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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санкт-петербург, промкластер, китай
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, промкластер, КИТАЙ
07:30 04.06.2024 (обновлено: 07:31 04.06.2024)
 
В Петербурге планируют создать кластер для китайских промышленников

Беглов: в Петербурге обсуждается идея создания кластера для промышленников Китая

© РИА Новости . Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вдовин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования", - рассказал он.
Беглов также сообщил, что интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется.
По его словам, после саммита Россия-Африка Петербург наладил контакты со странами этого континента. Он отметил, что власти убедились, что им интересен Петербург.
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"Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран", - также рассказал губернатор.
"Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности – тех, которые наш президент называет "сквозными", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГпромкластерКИТАЙ
 
 
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