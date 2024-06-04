https://1prime.ru/20240604/konflikt-848821772.html

"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России

"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России

Необдуманные политические решения членов Североатлантического альянса на Украине представляют опасность жителям США и Западной Европы, заявил бывший советник... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T20:55+0300

2024-06-04T20:55+0300

2024-06-04T20:55+0300

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Необдуманные политические решения членов Североатлантического альянса на Украине представляют опасность жителям США и Западной Европы, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Конфликт c Россией может перерасти в ядерный, а мы к этому не готовы. <…> Американские политики продолжают жить в иллюзорном мире, думают, что у нас все еще есть стратегическое преимущество, как во время холодной войны, но это больше не так", — отметил экс-советник.Макгрегора особенно возмутили сообщения о попытках Киева ударить по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России. Он полагает, что Западу стоит прекратить провоцировать Москву.Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.

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сша, россия, вооружение