https://1prime.ru/20240604/krokus-848788189.html
У охранявшей "Крокус" компании отозвали лицензию
У охранявшей "Крокус" компании отозвали лицензию - 04.06.2024, ПРАЙМ
У охранявшей "Крокус" компании отозвали лицензию
Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии через месяц после трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщает агентство РИА Новости. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:06+0300
2024-06-04T09:06+0300
2024-06-04T09:10+0300
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии через месяц после трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщает агентство РИА Новости.Согласно данным агентства, последняя информация о выдаче лицензии была подана в фискальные органы 10 марта 2023 года. Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали информацию об отзыве лицензии у предприятия, и эта информация была дважды зафиксирована 25 апреля.В настоящее время у "Крокус профи" отсутствует лицензия, тем не менее в "Крокус Сити Холле" продолжает работать охрана. В издании заметили, что на форме охранников нет опознавательных знаков, поэтому выяснить организацию, к которой они принадлежат, не представляется возможным.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
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Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл
У охранявшей "Крокус" компании отозвали лицензию
РИА Новости: охранявшее "Крокус" 22 марта ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии через месяц после трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщает
агентство РИА Новости.
Согласно данным агентства, последняя информация о выдаче лицензии была подана в фискальные органы 10 марта 2023 года. Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали информацию об отзыве лицензии у предприятия, и эта информация была дважды зафиксирована 25 апреля.
В настоящее время у "Крокус профи" отсутствует лицензия, тем не менее в "Крокус Сити Холле" продолжает работать охрана. В издании заметили, что на форме охранников нет опознавательных знаков, поэтому выяснить организацию, к которой они принадлежат, не представляется возможным.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы