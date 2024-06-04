Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240604/kuratory-848789385.html
Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм
Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм - 04.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:29+0300
2024-06-04T09:29+0300
политика
россия
вице-премьеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5dc19ad47e08723b89e8868ba4f2491f.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Отмечается, что данные изменения связаны с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина. В результате нововведений вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". Кроме того, в его сфере полномочий теперь находится контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Вице-премьер Александр Новак теперь также будет курировать программу "Экономическое развитие и инновационная экономика". Вице-премьер Татьяна Голикова получила на контроль госпрограмму "Реализация государственной национальной политики", которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом из-под кураторства Чернышенко вывели и госпрограмму "Информационное общество". Теперь ее будет курировать вице-премьер — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко, Чернышенко поручили кураторство над программой "Развитие образования", которое перейдет к нему от Голиковой. Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать госпрограмму "Развитие транспортной системы". Первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев продолжат курировать госпрограммы, закрепленные за ними ранее. Институт кураторства ввели в 2021 году. Куратор занимается формированием управляющего совета и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.
https://1prime.ru/20240602/natsproekty-848741657.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6a5fcda43a229175698ab1b94d7e12e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вице-премьеры
Политика, РОССИЯ, вице-премьеры
09:29 04.06.2024
 
Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм

Мишустин утвердил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Отмечается, что данные изменения связаны с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина.
В результате нововведений вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". Кроме того, в его сфере полномочий теперь находится контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.
Вице-премьер Александр Новак теперь также будет курировать программу "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Вице-премьер Татьяна Голикова получила на контроль госпрограмму "Реализация государственной национальной политики", которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом из-под кураторства Чернышенко вывели и госпрограмму "Информационное общество".
Теперь ее будет курировать вице-премьер — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко, Чернышенко поручили кураторство над программой "Развитие образования", которое перейдет к нему от Голиковой.
Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать госпрограмму "Развитие транспортной системы".
Первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев продолжат курировать госпрограммы, закрепленные за ними ранее.
Институт кураторства ввели в 2021 году. Куратор занимается формированием управляющего совета и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
2 июня, 13:27
 
ПолитикаРОССИЯвице-премьеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала