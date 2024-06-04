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Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм

Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм - 04.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин утвердил изменения в списке кураторов госпрограмм

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T09:29+0300

2024-06-04T09:29+0300

2024-06-04T09:29+0300

политика

россия

вице-премьеры

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Отмечается, что данные изменения связаны с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина. В результате нововведений вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". Кроме того, в его сфере полномочий теперь находится контроль за реализацией госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Вице-премьер Александр Новак теперь также будет курировать программу "Экономическое развитие и инновационная экономика". Вице-премьер Татьяна Голикова получила на контроль госпрограмму "Реализация государственной национальной политики", которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом из-под кураторства Чернышенко вывели и госпрограмму "Информационное общество". Теперь ее будет курировать вице-премьер — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко, Чернышенко поручили кураторство над программой "Развитие образования", которое перейдет к нему от Голиковой. Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать госпрограмму "Развитие транспортной системы". Первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев продолжат курировать госпрограммы, закрепленные за ними ранее. Институт кураторства ввели в 2021 году. Куратор занимается формированием управляющего совета и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка ее параметров, контроль за достижением запланированных результатов.

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россия, вице-премьеры