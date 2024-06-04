Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240604/marketpleys-848819149.html
Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов
Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов
Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T18:28+0300
2024-06-04T18:28+0300
экономика
сбербанк
маркетплейс
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_0:54:3271:1894_1920x0_80_0_0_53685719eb1513d5075f6ed6ef507c48.jpg
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации. "Нам нужно дать им (маркетплейсам – ред.) развиться, потому что это очень серьезный дополнительны импульс, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Я бы там не спешил…, самое главное, должна быть мощная конкуренция", - ответил он на вопрос о специальном законодательном регулировании в отношении маркетплейсов. В мае сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму свой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов) в начале марта, его поддержал экономический комитет Совфеда. Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что кабмин, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов. По его словам, это будет большой отдельный комплексный законопроект.
https://1prime.ru/20240604/sberbank-848810893.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_338:0:2934:1947_1920x0_80_0_0_3cd389b53732435478593d26021e3df2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, маркетплейс, мнение
Экономика, Сбербанк, маркетплейс, мнение
18:28 04.06.2024
 
Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов

Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов и дать им развиться

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации.
"Нам нужно дать им (маркетплейсам – ред.) развиться, потому что это очень серьезный дополнительны импульс, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Я бы там не спешил…, самое главное, должна быть мощная конкуренция", - ответил он на вопрос о специальном законодательном регулировании в отношении маркетплейсов.
В мае сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму свой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов) в начале марта, его поддержал экономический комитет Совфеда.
Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что кабмин, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов. По его словам, это будет большой отдельный комплексный законопроект.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Греф назвал сроки открытия первых отделений "Сбера" в новых регионах
16:24
 
ЭкономикаСбербанкмаркетплейсмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала