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Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов

Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов - 04.06.2024, ПРАЙМ

Греф призвал не спешить с регулированием маркетплейсов

Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T18:28+0300

2024-06-04T18:28+0300

2024-06-04T18:28+0300

экономика

сбербанк

маркетплейс

мнение

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российским маркетплейсам нужно дать развиться, спешить с ведением специального регулирования этого сегмента не стоит, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации. "Нам нужно дать им (маркетплейсам – ред.) развиться, потому что это очень серьезный дополнительны импульс, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Я бы там не спешил…, самое главное, должна быть мощная конкуренция", - ответил он на вопрос о специальном законодательном регулировании в отношении маркетплейсов. В мае сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму свой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов) в начале марта, его поддержал экономический комитет Совфеда. Позднее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что кабмин, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов. По его словам, это будет большой отдельный комплексный законопроект.

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сбербанк, маркетплейс, мнение