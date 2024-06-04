https://1prime.ru/20240604/mbr-848803259.html
США провели испытания МБР Minutemen III
США провели испытания МБР Minutemen III - 04.06.2024, ПРАЙМ
США провели испытания МБР Minutemen III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг". | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:24+0300
2024-06-04T13:24+0300
2024-06-04T13:24+0300
вооружения
сша
ракета
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг"."Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - сказано в релизе.Ранее сообщалось, что тестовые запуски МБР запланированы на 4 и 6 июня. Испытания было решено провести с целью показать готовность американских ядерных сил, а также "обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ракета
США провели испытания МБР Minutemen III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг".
"Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что тестовые запуски МБР запланированы на 4 и 6 июня. Испытания было решено провести с целью показать готовность американских ядерных сил, а также "обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".