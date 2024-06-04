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США провели испытания МБР Minutemen III

США провели испытания МБР Minutemen III - 04.06.2024, ПРАЙМ

США провели испытания МБР Minutemen III

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг". | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:24+0300

2024-06-04T13:24+0300

2024-06-04T13:24+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг"."Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - сказано в релизе.Ранее сообщалось, что тестовые запуски МБР запланированы на 4 и 6 июня. Испытания было решено провести с целью показать готовность американских ядерных сил, а также "обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".

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сша, ракета