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США провели испытания МБР Minutemen III - 04.06.2024, ПРАЙМ
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США провели испытания МБР Minutemen III
США провели испытания МБР Minutemen III - 04.06.2024, ПРАЙМ
США провели испытания МБР Minutemen III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг". | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:24+0300
2024-06-04T13:24+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг"."Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - сказано в релизе.Ранее сообщалось, что тестовые запуски МБР запланированы на 4 и 6 июня. Испытания было решено провести с целью показать готовность американских ядерных сил, а также "обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".
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сша, ракета
Вооружения, США, ракета
13:24 04.06.2024
 
США провели испытания МБР Minutemen III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоялись во вторник, сообщили на базе космических сил США "Ванденберг".
"Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что тестовые запуски МБР запланированы на 4 и 6 июня. Испытания было решено провести с целью показать готовность американских ядерных сил, а также "обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".
 
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