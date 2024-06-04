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Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства - 04.06.2024, ПРАЙМ
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Следует прекратить покупку российского гражданства мигрантами, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T14:00+0300
2024-06-04T14:00+0300
2024-06-04T14:00+0300
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российское гражданство
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Следует прекратить покупку российского гражданства мигрантами, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. "Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция. Это недопустимо", — сказал он в ходе специального заседания СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики". Фадеев отметил, что в стране открыли целый ряд коррупционных дел, связанных с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически равносильно покупке гражданства РФ. Он добавил, что в стране очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику, понимание достигнуто почти по всем вопросам. По словам Фадеева, без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и МВД РФ действует абсолютно правильно.На спецзаседании присутствуют представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора и других профильных ведомств.
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спч, российское гражданство
СПЧ, российское гражданство
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Фадеев: мигрант, приезжающий в Россию, первым делом сталкивается с коррупцией
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Следует прекратить покупку российского гражданства мигрантами, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев.
"Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция. Это недопустимо", — сказал он в ходе специального заседания СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики".
Фадеев отметил, что в стране открыли целый ряд коррупционных дел, связанных с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически равносильно покупке гражданства РФ.
Он добавил, что в стране очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику, понимание достигнуто почти по всем вопросам.
По словам Фадеева, без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и МВД РФ действует абсолютно правильно.
На спецзаседании присутствуют представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора и других профильных ведомств.
Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть