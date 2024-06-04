https://1prime.ru/20240604/migranty-848804756.html

Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства

Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства - 04.06.2024, ПРАЙМ

Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства

Следует прекратить покупку российского гражданства мигрантами, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:00+0300

2024-06-04T14:00+0300

2024-06-04T14:00+0300

спч

российское гражданство

https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Следует прекратить покупку российского гражданства мигрантами, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. "Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция. Это недопустимо", — сказал он в ходе специального заседания СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики". Фадеев отметил, что в стране открыли целый ряд коррупционных дел, связанных с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически равносильно покупке гражданства РФ. Он добавил, что в стране очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику, понимание достигнуто почти по всем вопросам. По словам Фадеева, без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и МВД РФ действует абсолютно правильно.На спецзаседании присутствуют представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора и других профильных ведомств.

https://1prime.ru/20240510/kadry-848054541.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спч, российское гражданство