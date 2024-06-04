https://1prime.ru/20240604/minfin-848810263.html

Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ

Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ - 04.06.2024, ПРАЙМ

Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ

Минфин России 5 июня вновь не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:15+0300

2024-06-04T16:15+0300

2024-06-04T16:26+0300

экономика

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_f69f27c0b0104b3c7d5776533429cf22.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минфин России 5 июня вновь не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, сообщила пресс-служба министерства."Минфин России информирует о непроведении 5 июня 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - сообщило министерство.На прошлой неделе Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Тогда министерство объяснило свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин