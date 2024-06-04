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Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ
Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ
Минфин России 5 июня вновь не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации,... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:15+0300
2024-06-04T16:15+0300
2024-06-04T16:26+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минфин России 5 июня вновь не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, сообщила пресс-служба министерства."Минфин России информирует о непроведении 5 июня 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - сообщило министерство.На прошлой неделе Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Тогда министерство объяснило свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ
Минфин 5 июня не будет проводить аукцион ОФЗ в целях стабилизации рынка
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минфин России 5 июня вновь не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, сообщила пресс-служба министерства.
"Минфин России информирует о непроведении 5 июня 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - сообщило министерство.
На прошлой неделе Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Тогда министерство объяснило свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках.