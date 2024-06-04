https://1prime.ru/20240604/mintrans-848800630.html
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов
Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:31+0300
2024-06-04T12:31+0300
2024-06-04T12:31+0300
россия
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он напомнил, что пилотным проектом ВСМ в России станет линия Москва - Санкт-Петербург. "Мы пока заложили в проект только одно направление, но по поручению президента также прорабатываем направление Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, до Рязани, Минска и новых регионов", - сказал Старовойт на комитете Совета Федерации по экономической политике.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c642d65c8659d4135cecc13d8b96cf4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минтранс рф
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов
Минтранс по поручению Путина прорабатывает создание ВСМ до новых регионов
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Он напомнил, что пилотным проектом ВСМ в России станет линия Москва - Санкт-Петербург.
"Мы пока заложили в проект только одно направление, но по поручению президента также прорабатываем направление Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, до Рязани, Минска и новых регионов", - сказал Старовойт на комитете Совета Федерации по экономической политике.