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Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов

Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов - 04.06.2024, ПРАЙМ

Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов

Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:31+0300

2024-06-04T12:31+0300

2024-06-04T12:31+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он напомнил, что пилотным проектом ВСМ в России станет линия Москва - Санкт-Петербург. "Мы пока заложили в проект только одно направление, но по поручению президента также прорабатываем направление Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, до Рязани, Минска и новых регионов", - сказал Старовойт на комитете Совета Федерации по экономической политике.

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