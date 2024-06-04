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Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов
Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:31+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он напомнил, что пилотным проектом ВСМ в России станет линия Москва - Санкт-Петербург. "Мы пока заложили в проект только одно направление, но по поручению президента также прорабатываем направление Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, до Рязани, Минска и новых регионов", - сказал Старовойт на комитете Совета Федерации по экономической политике.
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россия, минтранс рф
РОССИЯ, Минтранс РФ
12:31 04.06.2024
 
Минтранс проработает создание ВСМ до новых регионов

Минтранс по поручению Путина прорабатывает создание ВСМ до новых регионов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минтранс РФ по поручению президента России Владимира Путина прорабатывает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до новых регионов, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Он напомнил, что пилотным проектом ВСМ в России станет линия Москва - Санкт-Петербург.
"Мы пока заложили в проект только одно направление, но по поручению президента также прорабатываем направление Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, до Рязани, Минска и новых регионов", - сказал Старовойт на комитете Совета Федерации по экономической политике.
 
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