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Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина
Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина - 04.06.2024, ПРАЙМ
Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина
Стоимость реализации транспортных проектов до 2030 года по майскому указу президента России Владимира Путина оценивается предварительно примерно в 14 триллионов | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:27+0300
2024-06-04T13:27+0300
россия
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость реализации транспортных проектов до 2030 года по майскому указу президента России Владимира Путина оценивается предварительно примерно в 14 триллионов рублей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Кремль 7 мая 2024 года опубликовал указ президента "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В нем он, в частности, поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, авиационную подвижность населения на 50% к 2023 году, число автодорог федерального значения не менее чем до 85% и др. "По нашим предварительным расчетам, финансирование национальных проектов в части транспорта составит порядка 14 триллионов рублей", - сказал Старовойт во вторник на комитете Совета Федерации по экономической политике. Согласно презентации министра, в эту сумму оцениваются транспортные проекты по двум нацпроектам: "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". После выступления он пояснил журналистам, что в эту сумму предварительно оцениваются транспортные проекты по майскому указу президента до 2030 года. "Да… Все национальные цели, которые связаны с транспортом", - ответил министр на вопрос, идет ли речь о транспортных проектах до 2030 года, которые обозначены в указе Путина от 7 мая. "Мы сейчас говорим о тех параметрах, которые мы бы закладывали. Будет большая работа, до ночи мы сидим в правительстве, всё считаем. К сентябрю будут точные параметры", - добавил Старовойт. По его словам, подсчет стоимости реализации транспортных проектов до 2036 года еще продолжается. "Об этом преждевременно говорить. Это наша оценка. Еще требуется согласование со всеми министерствами, ведомствами, в том числе с Минфином", - продолжил министр.
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россия
РОССИЯ
13:27 04.06.2024
 
Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина

Минтранс первоначально оценил транспортные проекты по указу Путина в 14 трлн руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость реализации транспортных проектов до 2030 года по майскому указу президента России Владимира Путина оценивается предварительно примерно в 14 триллионов рублей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Кремль 7 мая 2024 года опубликовал указ президента "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В нем он, в частности, поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, авиационную подвижность населения на 50% к 2023 году, число автодорог федерального значения не менее чем до 85% и др.
"По нашим предварительным расчетам, финансирование национальных проектов в части транспорта составит порядка 14 триллионов рублей", - сказал Старовойт во вторник на комитете Совета Федерации по экономической политике.
Согласно презентации министра, в эту сумму оцениваются транспортные проекты по двум нацпроектам: "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни".
После выступления он пояснил журналистам, что в эту сумму предварительно оцениваются транспортные проекты по майскому указу президента до 2030 года. "Да… Все национальные цели, которые связаны с транспортом", - ответил министр на вопрос, идет ли речь о транспортных проектах до 2030 года, которые обозначены в указе Путина от 7 мая.
"Мы сейчас говорим о тех параметрах, которые мы бы закладывали. Будет большая работа, до ночи мы сидим в правительстве, всё считаем. К сентябрю будут точные параметры", - добавил Старовойт.
По его словам, подсчет стоимости реализации транспортных проектов до 2036 года еще продолжается. "Об этом преждевременно говорить. Это наша оценка. Еще требуется согласование со всеми министерствами, ведомствами, в том числе с Минфином", - продолжил министр.
 
РОССИЯ
 
 
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