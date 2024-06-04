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Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина

Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина - 04.06.2024, ПРАЙМ

Минтранс предварительно оценил транспортные проекты по указу Путина

Стоимость реализации транспортных проектов до 2030 года по майскому указу президента России Владимира Путина оценивается предварительно примерно в 14 триллионов | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:27+0300

2024-06-04T13:27+0300

2024-06-04T13:27+0300

россия

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость реализации транспортных проектов до 2030 года по майскому указу президента России Владимира Путина оценивается предварительно примерно в 14 триллионов рублей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Кремль 7 мая 2024 года опубликовал указ президента "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В нем он, в частности, поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, авиационную подвижность населения на 50% к 2023 году, число автодорог федерального значения не менее чем до 85% и др. "По нашим предварительным расчетам, финансирование национальных проектов в части транспорта составит порядка 14 триллионов рублей", - сказал Старовойт во вторник на комитете Совета Федерации по экономической политике. Согласно презентации министра, в эту сумму оцениваются транспортные проекты по двум нацпроектам: "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". После выступления он пояснил журналистам, что в эту сумму предварительно оцениваются транспортные проекты по майскому указу президента до 2030 года. "Да… Все национальные цели, которые связаны с транспортом", - ответил министр на вопрос, идет ли речь о транспортных проектах до 2030 года, которые обозначены в указе Путина от 7 мая. "Мы сейчас говорим о тех параметрах, которые мы бы закладывали. Будет большая работа, до ночи мы сидим в правительстве, всё считаем. К сентябрю будут точные параметры", - добавил Старовойт. По его словам, подсчет стоимости реализации транспортных проектов до 2036 года еще продолжается. "Об этом преждевременно говорить. Это наша оценка. Еще требуется согласование со всеми министерствами, ведомствами, в том числе с Минфином", - продолжил министр.

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