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Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС

Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС - 04.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и нарастающее санкционное... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:21+0300

2024-06-04T10:21+0300

2024-06-04T10:21+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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НЕСВИЖ, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и нарастающее санкционное давление на Россию и Белоруссию. "С момента создания Союза объем взаимной торговли вырос практически в два раза. Сельскохозяйственное производство – более чем на четверть. А промышленное – на двадцать с лишним процентов. В текущем квартале – эти два индикатора прибавили еще около 1,5% и 5,5% соответственно", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По итогам прошлого года валовый внутренний продукт "пятерки" увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста, положительная динамика основных макроэкономических показателей наблюдается во всех государствах "пятерки", добавил Мишустин. "Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы. И всё это – на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, формирования новой архитектуры международных отношений. И нарастающего санкционного давления, прежде всего – на Россию и Белоруссию", - подчеркнул премьер-министр России.

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россия, михаил мишустин