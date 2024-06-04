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Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС - 04.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС
Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС - 04.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и нарастающее санкционное... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:21+0300
2024-06-04T10:21+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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НЕСВИЖ, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и нарастающее санкционное давление на Россию и Белоруссию. "С момента создания Союза объем взаимной торговли вырос практически в два раза. Сельскохозяйственное производство – более чем на четверть. А промышленное – на двадцать с лишним процентов. В текущем квартале – эти два индикатора прибавили еще около 1,5% и 5,5% соответственно", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По итогам прошлого года валовый внутренний продукт "пятерки" увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста, положительная динамика основных макроэкономических показателей наблюдается во всех государствах "пятерки", добавил Мишустин. "Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы. И всё это – на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, формирования новой архитектуры международных отношений. И нарастающего санкционного давления, прежде всего – на Россию и Белоруссию", - подчеркнул премьер-министр России.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:21 04.06.2024
 
Мишустин оценил рост экономических показателей ЕАЭС

Мишустин: экономические показатели ЕАЭС растут, несмотря на санкции

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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НЕСВИЖ, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост экономических показателей ЕАЭС, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и нарастающее санкционное давление на Россию и Белоруссию.
"С момента создания Союза объем взаимной торговли вырос практически в два раза. Сельскохозяйственное производство – более чем на четверть. А промышленное – на двадцать с лишним процентов. В текущем квартале – эти два индикатора прибавили еще около 1,5% и 5,5% соответственно", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
По итогам прошлого года валовый внутренний продукт "пятерки" увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста, положительная динамика основных макроэкономических показателей наблюдается во всех государствах "пятерки", добавил Мишустин.
"Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы. И всё это – на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, формирования новой архитектуры международных отношений. И нарастающего санкционного давления, прежде всего – на Россию и Белоруссию", - подчеркнул премьер-министр России.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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