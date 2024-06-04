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Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке - 04.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240604/mosbirzha-848794576.html
Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке
Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке - 04.06.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке
Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:49+0300
2024-06-04T10:52+0300
россия
мосбиржа
экономика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки."В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи.В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.
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россия, мосбиржа
РОССИЯ, МОСБИРЖА, Экономика
10:49 04.06.2024 (обновлено: 10:52 04.06.2024)
 
Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке

Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок по инструментам фондового рынка

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки.
"В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи.
В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСБИРЖА
 
 
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