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Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке

Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке - 04.06.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа предупредила о проблемах с выставлением заявок на фондовом рынке

Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:49+0300

2024-06-04T10:49+0300

2024-06-04T10:52+0300

россия

мосбиржа

экономика

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа сообщила о возможных проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка в настоящий момент, говорится в сообщении торговой площадки."В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка", - указывается в сообщении биржи.В частности, в торговом терминале не отражаются котировки акций ГМК "Норникель", следует из данных Московской биржи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа