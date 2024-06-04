Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240604/mus-848795402.html
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС - 04.06.2024, ПРАЙМ
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, в котором прописана возможность принятия санкционных мер против чиновников... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:10+0300
2024-06-04T11:23+0300
политика
сша
мус
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/60/840136085_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_fa718ef6e573cd35b5c653a1d92433ed.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, в котором прописана возможность принятия санкционных мер против чиновников Международного уголовного суда (МУС), проводящих разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников. Об этом сказано в сообщении на сайте комитета.МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.На этом фоне группа американских сенаторов предлагала санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам, о чем сообщал телеканал Fox News. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля."Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", — сказано в сообщении на сайте комитета.По данным парламентского издания Hill, законопроект предполагает санкции против должностных лиц МУС, задействованных "в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Меры предусматривают блокировку сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз. Законопроект передадут на рассмотрение полным составом Палаты представителей.
https://1prime.ru/20240523/ssha-848443080.html
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/60/840136085_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7ba7626b129afce7a1eb5286c6580e28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мус, израиль
Политика, США, МУС, ИЗРАИЛЬ
11:10 04.06.2024 (обновлено: 11:23 04.06.2024)
 
Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против чиновников МУС

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Гаага.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, в котором прописана возможность принятия санкционных мер против чиновников Международного уголовного суда (МУС), проводящих разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников. Об этом сказано в сообщении на сайте комитета.
МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
На этом фоне группа американских сенаторов предлагала санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам, о чем сообщал телеканал Fox News. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля.
"Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", — сказано в сообщении на сайте комитета.
По данным парламентского издания Hill, законопроект предполагает санкции против должностных лиц МУС, задействованных "в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Меры предусматривают блокировку сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз.
Законопроект передадут на рассмотрение полным составом Палаты представителей.
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
В США обеспокоились решением Израиля отключить палестинские банки
23 мая, 13:51
 
ПолитикаСШАМУСИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала