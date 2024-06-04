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Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС - 04.06.2024, ПРАЙМ

Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, в котором прописана возможность принятия санкционных мер против чиновников... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:10+0300

2024-06-04T11:10+0300

2024-06-04T11:23+0300

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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, в котором прописана возможность принятия санкционных мер против чиновников Международного уголовного суда (МУС), проводящих разбирательства в отношении лиц, находящихся под защитой США и их союзников. Об этом сказано в сообщении на сайте комитета.МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.На этом фоне группа американских сенаторов предлагала санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам, о чем сообщал телеканал Fox News. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что США не считают правильным вводить санкции против МУС из-за действий суда в отношении Израиля."Представлено в вышестоящую палату после поименного голосования с результатом девять за, три против в понедельник, 3 июня 2024 года", — сказано в сообщении на сайте комитета.По данным парламентского издания Hill, законопроект предполагает санкции против должностных лиц МУС, задействованных "в любых попытках расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать в судебном порядке любое лицо, пользующееся защитой США и их союзников". Меры предусматривают блокировку сделок с американской недвижимостью, запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся у чиновников виз. Законопроект передадут на рассмотрение полным составом Палаты представителей.

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