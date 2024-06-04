https://1prime.ru/20240604/nalogi-848759814.html

Жалеют людей: какие налоги платят в других странах БРИКС

Жалеют людей: какие налоги платят в других странах БРИКС - 04.06.2024, ПРАЙМ

Жалеют людей: какие налоги платят в других странах БРИКС

Усиление прогрессии ставок НДФЛ увеличит налоговые обязательства только для двух миллионов человек, которые составляют 3,2% работающего населения. Такой подход... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T08:08+0300

2024-06-04T08:08+0300

2024-06-04T08:08+0300

мнения аналитиков

имущественные налоги

косвенные налоги

налогообложение

прогрессивная шкала ндфл

брикс

?1717477683

Усиление прогрессии ставок НДФЛ увеличит налоговые обязательства только для двух миллионов человек, которые составляют 3,2% работающего населения. Такой подход отвечает принципам справедливости и в то же время является залогом стабильности источников финансирования бюджетных обязательств. Дополнительные средства направят на социально-экономическое развитие страны, в том числе на финансирование новых нацпроектов.По нашим расчетам совокупный прирост НДФЛ в 4,25% от введения в прогрессию новых ставок и изменения ее интервала позволит получить свыше 270 миллиардов рублей в бюджетную систему РФ, что составляет менее 1% всех налоговых доходов по России. По данным аналитического портала ФНС России analytic.nalog.gov.ru объем налогооблагаемых доходов населения из года в год растет: Сохраняется и тенденция роста поступлений в федеральный бюджет: в 2020 году –11 триллионов рублей с годовым приростом 12,95%, в 2021 году – 15,9 триллиона с годовым приростом 44.54%, в 2022 году – 19,4 триллиона с годовым приростом 22,35%, в 2023 году – 19,6 триллиона с минимальным годовым приростом в 0,82%.По данным отчетной формы 1-НМ на 01.01.2024 года из поступивших в федеральный бюджет 19,6 триллиона рублей налоговые доходы составляют 19,4 триллиона. Еще 16,5 триллиона налоговых доходов поступает в консолидированный бюджет субъекта РФ, с зачислением поступлений в бюджет соответствующего уровня в установленном процентном соотношении. Согласно статей 56 и 61 Бюджетного кодекса РФ, 85% НДФЛ по основной ставке 13% остается в регионе, а 15% поступают в местный бюджет, кроме налоговых доходов от федерального НДФЛ в отношении ряда доходов, которые зачисляются согласно ст. 50 НК РФ по нормативу 100% в федеральный бюджет, а по НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей - по нормативу 13% в налоговые доходы федерального бюджета, оставшиеся 87% (74+13) - в консолидированные бюджеты субъекта РФ.Общая сумма поступлений НДФЛ в консолидированном бюджете Российской Федерации на 01.01.2024 года составила свыше 6,5 триллиона рублей, что составляет 11% от его совокупных доходов. В сравнении с бюджетами территориальных публично-правовых образований в федеральном бюджете роль поступлений от НДФЛ по итогам 2023 года незначительна – 159,5 миллиарда рублей или менее процента его совокупных доходов (0,55%).Максимальная ставка НДФЛ в России (22%) будет все равно ниже максимальных ставок подоходного налога в как странах ОЭСР, как и в странах БРИКС. Например, максимальная ставка подоходного налога в Германии – 47,5%, в Австрии – 55%, а во Франции 55,4%. Для сравнения подоходный налог в странах БРИКС считают и взимают следующим образом:Бразилия: существует необлагаемый налогом минимум доходов (в Российской Федерации предоставляется налогоплательщикам с детьми), ставка подоходного налога прогрессивная и ее максимальный размер составляет 27,5%.Китай: доходы граждан облагаются по прогрессивной шкале, состоящей из семи ставок, максимальная из которых - 45%.Индия: существует необлагаемый налогом минимум доходов (в Российской Федерации предоставляется налогоплательщикам с детьми), ставка подоходного налога прогрессивная и ее максимальный размер составляет 27,5%.ЮАР: доходы граждан облагаются по прогрессивной шкале, состоящей из двух ставок, максимальная из которых - 45%.Эксперт - Михаил Косов, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Михаил Косов, к.э.н https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848758898_0:79:853:932_100x100_80_0_0_f4d62b8a65a41471ae55a8a8d2a6f1f4.jpg

Михаил Косов, к.э.н https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848758898_0:79:853:932_100x100_80_0_0_f4d62b8a65a41471ae55a8a8d2a6f1f4.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Косов, к.э.н https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848758898_0:79:853:932_100x100_80_0_0_f4d62b8a65a41471ae55a8a8d2a6f1f4.jpg

мнения аналитиков, имущественные налоги, косвенные налоги, налогообложение, прогрессивная шкала ндфл, брикс