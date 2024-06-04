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НАТО ищет способы ответить России на "диверсии", заявил президент Латвии
НАТО ищет способы ответить России на "диверсии", заявил президент Латвии - 04.06.2024, ПРАЙМ
НАТО ищет способы ответить России на "диверсии", заявил президент Латвии
В НАТО ищут способы ответить на "диверсии" со стороны России в Европе. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:20+0300
2024-06-04T09:20+0300
2024-06-04T09:20+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В НАТО ищут способы ответить на "диверсии" со стороны России в Европе. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times.По словам Ринкевичса, страны альянса не рассматривают запуск ракет по территории России, однако "пытаются понять", как реагировать на якобы действия России в Европе, не применяя статью 5 устава альянса о взаимной обороне.В качестве примера "диверсий" со стороны России латвийский лидер привел пример перерезания подводного кабеля в Балтийском море. Он предложил увеличить число морских патрулей НАТО или закрыть море для российских судов, однако заметил, что это крайний вариант, равносильный объявлению войны.Президент Латвии отметил, что не все возможные меры ответа могут быть использованы.Россия отрицает обвинения Запада в предполагаемом саботаже в Европе и указывает на попытки вмешательства западных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обвинений в адрес России становится все больше, как по поводу, так и без.
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нато, россия, латвия
Политика, НАТО, РОССИЯ, ЛАТВИЯ
НАТО ищет способы ответить России на "диверсии", заявил президент Латвии
Ринкевичс: НАТО ищет, как ответить РФ на "диверсии", но ракеты пускать не будет
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В НАТО ищут способы ответить на "диверсии" со стороны России в Европе. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times.
По словам Ринкевичса, страны альянса не рассматривают запуск ракет по территории России, однако "пытаются понять", как реагировать на якобы действия России в Европе, не применяя статью 5 устава альянса о взаимной обороне.
В качестве примера "диверсий" со стороны России латвийский лидер привел пример перерезания подводного кабеля в Балтийском море. Он предложил увеличить число морских патрулей НАТО или закрыть море для российских судов, однако заметил, что это крайний вариант, равносильный объявлению войны.
Президент Латвии отметил, что не все возможные меры ответа могут быть использованы.
Россия отрицает обвинения Запада в предполагаемом саботаже в Европе и указывает на попытки вмешательства западных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обвинений в адрес России становится все больше, как по поводу, так и без.
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