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В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях
У генсека НАТО Йенса Столтенберга нет самостоятельных полномочий по поставкам Украине оружия, а глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет права говорить за... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:39+0300
2024-06-04T15:39+0300
2024-06-04T15:41+0300
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РИМ, 4 июн - ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Столтенберга нет самостоятельных полномочий по поставкам Украине оружия, а глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет права говорить за всех членов ЕС. Об этом заявил кандидат в члены Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи.Итальянский военный напомнил, что НАТО с юриической точки зрения не является стороной конфликта, а все решения об отправке вооружений западные страны принимали отдельно."Генеральный секретарь не имеет полномочий в этом, это бюрократ, представитель организации, которая не вовлечена напрямую в конфликта, однако при этом кажется , что он говорит от имени всех, как будто он преодолел суверенность каждой страны в отношении своего участия в конфликте на Украине", - сказал Ванначчи.По словам генерала, Боррель тоже говорил за всех, не проконсультировавшись с отдельными странами. В этой связи Ванначчи задался вопросом, сколько суверенитета передали главе дипломатии ЕС и для чего он говорит: "чтобы вызвать реакцию или нажать на газ там, где нога с педали должна быть снята".
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нато, еп, ес, украина, йенс столтенберг
Вооружения, НАТО, ЕП, ЕС, УКРАИНА, Йенс Столтенберг
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях
Генерал Ванначчи: генсек НАТО не имеет полномочий по отправке оружия на Украину
РИМ, 4 июн - ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Столтенберга нет самостоятельных полномочий по поставкам Украине оружия, а глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет права говорить за всех членов ЕС. Об этом заявил кандидат в члены Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи.
Итальянский военный напомнил, что НАТО с юриической точки зрения не является стороной конфликта, а все решения об отправке вооружений западные страны принимали отдельно.
"Генеральный секретарь не имеет полномочий в этом, это бюрократ, представитель организации, которая не вовлечена напрямую в конфликта, однако при этом кажется , что он говорит от имени всех, как будто он преодолел суверенность каждой страны в отношении своего участия в конфликте на Украине", - сказал Ванначчи.
По словам генерала, Боррель тоже говорил за всех, не проконсультировавшись с отдельными странами. В этой связи Ванначчи задался вопросом, сколько суверенитета передали главе дипломатии ЕС и для чего он говорит: "чтобы вызвать реакцию или нажать на газ там, где нога с педали должна быть снята".
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