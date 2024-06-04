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В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях - 04.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240604/nato-848808159.html
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях
У генсека НАТО Йенса Столтенберга нет самостоятельных полномочий по поставкам Украине оружия, а глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет права говорить за... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:39+0300
2024-06-04T15:41+0300
вооружения
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РИМ, 4 июн - ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Столтенберга нет самостоятельных полномочий по поставкам Украине оружия, а глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет права говорить за всех членов ЕС. Об этом заявил кандидат в члены Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи.Итальянский военный напомнил, что НАТО с юриической точки зрения не является стороной конфликта, а все решения об отправке вооружений западные страны принимали отдельно."Генеральный секретарь не имеет полномочий в этом, это бюрократ, представитель организации, которая не вовлечена напрямую в конфликта, однако при этом кажется , что он говорит от имени всех, как будто он преодолел суверенность каждой страны в отношении своего участия в конфликте на Украине", - сказал Ванначчи.По словам генерала, Боррель тоже говорил за всех, не проконсультировавшись с отдельными странами. В этой связи Ванначчи задался вопросом, сколько суверенитета передали главе дипломатии ЕС и для чего он говорит: "чтобы вызвать реакцию или нажать на газ там, где нога с педали должна быть снята".
https://1prime.ru/20240604/nato-848796571.html
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нато, еп, ес, украина, йенс столтенберг
Вооружения, НАТО, ЕП, ЕС, УКРАИНА, Йенс Столтенберг
15:39 04.06.2024 (обновлено: 15:41 04.06.2024)
 
В Европе напомнили генсеку НАТО о его полномочиях

Генерал Ванначчи: генсек НАТО не имеет полномочий по отправке оружия на Украину

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : NATO
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РИМ, 4 июн - ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Столтенберга нет самостоятельных полномочий по поставкам Украине оружия, а глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет права говорить за всех членов ЕС. Об этом заявил кандидат в члены Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи.
Итальянский военный напомнил, что НАТО с юриической точки зрения не является стороной конфликта, а все решения об отправке вооружений западные страны принимали отдельно.
"Генеральный секретарь не имеет полномочий в этом, это бюрократ, представитель организации, которая не вовлечена напрямую в конфликта, однако при этом кажется , что он говорит от имени всех, как будто он преодолел суверенность каждой страны в отношении своего участия в конфликте на Украине", - сказал Ванначчи.
По словам генерала, Боррель тоже говорил за всех, не проконсультировавшись с отдельными странами. В этой связи Ванначчи задался вопросом, сколько суверенитета передали главе дипломатии ЕС и для чего он говорит: "чтобы вызвать реакцию или нажать на газ там, где нога с педали должна быть снята".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией
11:31
 
ВооруженияНАТОЕПЕСУКРАИНАЙенс Столтенберг
 
 
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