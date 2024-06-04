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В Госдуме рассказали, куда направят средства от налоговых изменений
В Госдуме рассказали, куда направят средства от налоговых изменений - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, куда направят средства от налоговых изменений
Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:13+0300
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2024-06-04T11:13+0300
налоги
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Донастройка налоговой системы позволит направить дополнительные средства на развитие национальных проектов, и первый среди них – нацпроект "Семья", - говорится в Telegram-канале фракции "Единая Россия" со ссылкой на Буцкую. Депутат отметила, что поправки в Налоговый кодекс позволят выделить дополнительные средства на ремонт медицинских и образовательных учреждений. Средства, полученные от налогов, также будут направлены на поддержку регионов с низкой рождаемостью. "Если в семье более двух детей, и доход на семью меньше, чем полтора прожиточных минимума, то родители смогут получить налоговый вычет", - добавила она.
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россия, госдума
В Госдуме рассказали, куда направят средства от налоговых изменений
Буцкая: полученные от налоговых изменений средства пойдут на нацпроект "Семья"
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Средства, полученные от изменения налоговой системы, пойдут на национальные проекты, в первую очередь на проект "Семья", заявила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Донастройка налоговой системы позволит направить дополнительные средства на развитие национальных проектов, и первый среди них – нацпроект "Семья", - говорится в Telegram-канале фракции "Единая Россия" со ссылкой на Буцкую.
Депутат отметила, что поправки в Налоговый кодекс позволят выделить дополнительные средства на ремонт медицинских и образовательных учреждений. Средства, полученные от налогов, также будут направлены на поддержку регионов с низкой рождаемостью.
"Если в семье более двух детей, и доход на семью меньше, чем полтора прожиточных минимума, то родители смогут получить налоговый вычет", - добавила она.