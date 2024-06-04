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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - 04.06.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T21:06+0300
2024-06-04T21:11+0300
кабмин
сергей шойгу
владимир путин
назначение
совет безопасности рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. "Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — отметил Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.11 мая Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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сергей шойгу, владимир путин, назначение, совет безопасности рф
Кабмин, Сергей Шойгу, Владимир Путин, назначение, Совет безопасности РФ
21:06 04.06.2024 (обновлено: 21:11 04.06.2024)
 
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Путин назначил секретаря Совбеза Шойгу координатором работы по развитию ОПК

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
"Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — отметил Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
11 мая Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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