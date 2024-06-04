https://1prime.ru/20240604/naznachenie-848821909.html
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - 04.06.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T21:06+0300
2024-06-04T21:06+0300
2024-06-04T21:11+0300
кабмин
сергей шойгу
владимир путин
назначение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. "Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — отметил Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.11 мая Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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сергей шойгу, владимир путин, назначение, совет безопасности рф
Кабмин, Сергей Шойгу, Владимир Путин, назначение, Совет безопасности РФ
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Путин назначил секретаря Совбеза Шойгу координатором работы по развитию ОПК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
"Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — отметил Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
11 мая Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
Путин заявил, что в России есть необоснованная "коммерционализация спорта"