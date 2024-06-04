https://1prime.ru/20240604/naznachenie-848821909.html

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - 04.06.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T21:06+0300

2024-06-04T21:06+0300

2024-06-04T21:11+0300

кабмин

сергей шойгу

владимир путин

назначение

совет безопасности рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. "Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — отметил Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.11 мая Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

https://1prime.ru/20240604/sport-848821282.html

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сергей шойгу, владимир путин, назначение, совет безопасности рф