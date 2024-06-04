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Минфин определил НДФЛ на проценты по банковским вкладам для нерезидентов

Минфин определил НДФЛ на проценты по банковским вкладам для нерезидентов - 04.06.2024, ПРАЙМ

Минфин определил НДФЛ на проценты по банковским вкладам для нерезидентов

Минфин РФ предложил 15% ставку налога на доходы нерезидентов по вкладам в российских банках, соответствующая норма содержится в законопроекте, внесенном... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:07+0300

2024-06-04T14:07+0300

2024-06-04T14:10+0300

россия

минфин

налоги

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил 15% ставку налога на доходы нерезидентов по вкладам в российских банках, соответствующая норма содержится в законопроекте, внесенном правительством в Госдуму. В законопроекте уточняется норма о налогообложения доходов лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Согласно предложенной поправке, ставка НДФЛ для нерезидентов на доходы "в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, а также по вкладам (остаткам на счетах) в Центральном банке РФ", составит 15%. Проценты по вкладам в России подлежат обложению НДФЛ только если они превышают установленный лимит: 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год, в котором получен доход. Это правило сохраняется для всех. Подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные сверх необлагаемой суммы проценты. В 2023 году она составляла 150 тысяч рублей. Сейчас доходы по вкладам в российских банках облагаются одинаково как у налоговых резидентов, так и у нерезидентов РФ: доход в пределах 5 миллионов рублей - по ставке 13%, а совокупные доходы налогоплательщика сверх этой величины – по ставке 15%. Если предложенные правительством поправки будут приняты, для налогоплательщиков – резидентов РФ - ставка по процентным доходам будет следующей: 13% при сумме дохода до 2,4 миллиона рублей и 15% - свыше этой суммы. А для нерезидентов предлагается единая ставка 15% без прогрессии. Если поправка вступит в силу с 1 января 2025 года, как планируют власти, то соответствующий налог по новым ставкам налогоплательщики будут платить с 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин