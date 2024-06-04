https://1prime.ru/20240604/neft-848805369.html

Эксперты раскрыли, что повлияло на удешевление нефти в мире в начале июня

Эксперты раскрыли, что повлияло на удешевление нефти в мире в начале июня - 04.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, что повлияло на удешевление нефти в мире в начале июня

Решения ОПЕК+ о постепенном отказе от ряда добровольных сокращений добычи в следующем году оказали понижательный эффект на мировые цены на нефть, которые... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:09+0300

2024-06-04T14:09+0300

2024-06-04T14:09+0300

экономика

сделка опек+

нефть

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Решения ОПЕК+ о постепенном отказе от ряда добровольных сокращений добычи в следующем году оказали понижательный эффект на мировые цены на нефть, которые наложились и на фундаментальные факторы, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. 2 июня восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и текущие квоты для всех участников, но только для ОАЭ с 2025 года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки. "Снижение цен на нефть связано с реакцией рынка на планы ОПЕК+ по увеличению добычи, оглашенные 2 июня 2024 года, а также с исчерпанием потенциала "осушения" рынка, достигнутого в начале нынешнего года", - сказала эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова, комментируя текущую ситуацию, когда ранее во вторник котировки нефти марки Brent упали ниже 77 долларов за баррель - впервые с 5 февраля. К понижательному фактору последних решений ОПЕК+ присоединяются и фундаментальные - "переоценка рисков конфликта на Ближнем Востоке, наращивание поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК+; снижение дисциплины соблюдения квот со стороны некоторых участников ОПЕК+, снижение спроса со стороны США и Китая, разгрузка партий нефти, которые долгое время оставались на море из-за смены логистики", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По словам руководителя проектов "Имплементы" Ивана Тимонина, с учетом нового решения ОПЕК+ рынок жидких углеводородов будет близок к балансу: риски формирования даже небольшого дефицита в текущем году были нивелированы. "В то же время важно отметить и то, что в случае изменения ситуации на мировом рынке и существенного снижения котировок страны-участницы соглашения, вероятно, примут решение об отказе от заявленных планов", - подчеркнул эксперт. Несмотря на то, что многие аналитики расценивают решения ОПЕК+ как "медвежьи", они были целесообразным и неизбежным, добавила Зотова. "Альянс столкнулся с риском потери рынка: доля ОПЕК+ в глобальной добыче нефти снизилась с 52% в апреле 2020 года до 45% в апреле 2024 года, без учета Анголы, недавно вышедшей из ОПЕК, и Мексики, которая вскоре после подписания сделки ОПЕК+ перестала участвовать в распределении квот", - заключила она.

https://1prime.ru/20240603/neft-848759991.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сделка опек+, нефть