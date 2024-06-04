https://1prime.ru/20240604/nepriyazn-848812724.html

Превосходство во всем. СМИ раскрыли причины зависти Запада Путину

Превосходство во всем. СМИ раскрыли причины зависти Запада Путину - 04.06.2024, ПРАЙМ

Превосходство во всем. СМИ раскрыли причины зависти Запада Путину

Члены Североатлантического альянса не могут вести дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, так как не дотягивают до его уровня,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:54+0300

2024-06-04T16:54+0300

2024-06-04T16:55+0300

политика

запад

экспертное мнение

нато

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Члены Североатлантического альянса не могут вести дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, так как не дотягивают до его уровня, сообщил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Путин явно превосходит их (западных лидеров – прим. ред.) по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. А Байден, к примеру, с трудом может связать три предложения. Путин обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками. Не говоря уже о том, что при нем Россия вернулась на международную арену в роли крупного игрока", — отметил профессор.По словам Бреннера, западные лидеры сторонятся главу России еще со времен президентства Барака Обамы. С правительством Советского Союза Соединенные Штаты и Европа проводили больше переговоров, указал эксперт.Бреннер предположил, что данная тенденция может привести к неблагоприятным последствиям.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".На Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20240604/bayden-848808421.html

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запад, экспертное мнение, нато, владимир путин