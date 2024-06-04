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Стал известен новый генеральный директор НСПК
Стал известен новый генеральный директор НСПК - 04.06.2024, ПРАЙМ
Стал известен новый генеральный директор НСПК
Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:34+0300
2024-06-04T11:34+0300
2024-06-04T11:39+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании."Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня 2024 года", - говорится в сообщении.Ранее Дубынин занимал пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании.НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
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россия, нспк
Стал известен новый генеральный директор НСПК
НСПК: гендиректором национальной системы платежных карт назначен Дмитрий Дубынин
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании.
"Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее Дубынин занимал пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.
Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании.
НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.